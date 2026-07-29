Mientras Europa arde, necesitamos de estos santos patronos

El número de víctimas de los incendios en Europa no deja de aumentar. Pero estos santos patronos nos recuerdan que nadie afronta una crisis en solitario

Mientras los devastadores incendios forestales siguen arrasando algunas zonas de Europa, cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras los servicios de emergencia trabajan sin descanso para contener las llamas. En toda Francia y España, a los miles de bomberos se han sumado agentes de policía, paramédicos, personal militar y voluntarios, y están llegando equipos internacionales para apoyar a los agotados equipos locales.

Las impactantes imágenes atraen, como es natural, nuestra atención hacia las altísimas llamas y los cielos llenos de humo. Sin embargo, detrás de cada evacuación y cada rescate hay alguien que ha decidido correr hacia el peligro mientras a todos los demás se les dice que huyan.

Ya sea combatiendo los incendios desde tierra o desde el aire, yendo de puerta en puerta para evacuar a las familias, atendiendo a los heridos o protegiendo a las comunidades durante toda la noche, estos hombres y mujeres merecen no solo nuestra gratitud, sino también nuestras oraciones.

Solidaridad con las víctimas y los equipos de rescate

Como recordó recientemente el Papa León XIV a los afectados por los incendios, nuestros pensamientos deben estar tanto con las víctimas como con los equipos de rescate que se enfrentan a estas condiciones extraordinarias. Tras el Ángelus del mediodía del 26 de julio, dijo:

Ante los devastadores incendios forestales que están afectando a diversas regiones de Francia y España, quiero expresar mi solidaridad con todos los afectados e invito a todos a rezar por ellos y por el personal de emergencias que participa en las labores de socorro.

Desde hace mucho tiempo, la Iglesia ha confiado a quienes arriesgan sus vidas al servicio de los demás al cuidado de santos patronos especiales.