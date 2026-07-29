Mientras Europa arde, necesitamos de estos santos patronos

Mientras los devastadores incendios forestales siguen arrasando algunas zonas de Europa, cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras los servicios de emergencia trabajan sin descanso para contener las llamas. En toda Francia y España, a los miles de bomberos se han sumado agentes de policía, paramédicos, personal militar y voluntarios, y están llegando equipos internacionales para apoyar a los agotados equipos locales.
Las impactantes imágenes atraen, como es natural, nuestra atención hacia las altísimas llamas y los cielos llenos de humo. Sin embargo, detrás de cada evacuación y cada rescate hay alguien que ha decidido correr hacia el peligro mientras a todos los demás se les dice que huyan.
Ya sea combatiendo los incendios desde tierra o desde el aire, yendo de puerta en puerta para evacuar a las familias, atendiendo a los heridos o protegiendo a las comunidades durante toda la noche, estos hombres y mujeres merecen no solo nuestra gratitud, sino también nuestras oraciones.
Solidaridad con las víctimas y los equipos de rescate
Como recordó recientemente el Papa León XIV a los afectados por los incendios, nuestros pensamientos deben estar tanto con las víctimas como con los equipos de rescate que se enfrentan a estas condiciones extraordinarias. Tras el Ángelus del mediodía del 26 de julio, dijo:
Ante los devastadores incendios forestales que están afectando a diversas regiones de Francia y España, quiero expresar mi solidaridad con todos los afectados e invito a todos a rezar por ellos y por el personal de emergencias que participa en las labores de socorro.
Desde hace mucho tiempo, la Iglesia ha confiado a quienes arriesgan sus vidas al servicio de los demás al cuidado de santos patronos especiales.
A continuación, te presentamos a algunos protectores celestiales a los que podemos recurrir en nuestras oraciones por todos aquellos que se encuentran en primera línea de los incendios forestales de Europa, así como por quienes ayudarán a reconstruir hogares, comunidades y vidas mucho después de que las llamas se hayan extinguido.