Conoce los disruptores endocrinos que afectan a tus hijos

¿Sabías que existen ciertos alimentos o productos que pueden bloquear su desarrollo? Se les llama disruptores endocrinos y aquí te decimos cuáles son y qué hacer

Poco se habla de los disruptores endocrinos que afectan y alteran las hormonas de los niños durante su desarrollo. Y esto es aún más preocupante cuando se toma en cuenta que cada vez nos encontramos más expuestos a factores dañinos, no solo en la comida, sino también en utensilios de cocina y hasta en plantas.

La doctora Karla Aguilar, endocrinóloga y pediatra, advierte a los papás sobre aquellas cosas que alteran por completo el organismo de los niños, explicando que los disruptores endocrinos son sustancias químicas que limitan o bloquean hormonas, mismas que pueden adelantar la pubertad, alterar la tiroides o el crecimiento, aumentar el riesgo de obesidad o dañar el desarrollo cerebral. Aquí te compartimos una lista de aquellos productos que es mejor evitar en niños:

1 El BPA y ftalatos

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Estos componentes se encuentran generalmente en plásticos, envases y botellas. Antes de comprar algún recipiente, asegúrate de que no contenga ninguno de los componentes anteriores. Además, estos no solo dañan a los niños sino también a los adultos.

2 Parabenos

Son compuestos químicos que se usan sobre todo en la industria de belleza para mantener los cosméticos, shampoos, cremas y perfumes; sin embargo, también están presentes en la industria farmacéutica y en alimentos porque evitan el crecimiento de bacterias y hongos.

Antes de comprar un producto -así tenga etiqueta o diseño infantil- es recomendable revisar los ingredientes. Recuerda que entre menor sea la lista, es mejor.

3 PFAS

Estas son sustancias perfluoroalquiladas, también conocidas como "químicos eternos" debido a que no se descomponen fácilmente en la naturaleza ni en el cuerpo humano.

Esta la podemos encontrar en ropa repelente, en empaques de comida rápida y cajas de cartón, productos de limpieza y, sobre todo, en sartenes antiadherentes.

Disruptores cotidianos

1 Humo de cigarro

El cigarro no solamente es insano para quien lo consume, también lo es para quienes están cerca. Sin embargo, la nicotina contiene ciertos disruptores dañinos para los niños, activando receptores y acelerando la maduración puberal.

5 Esmaltes de uñas y tintes de cabello

Los químicos que contienen este tipo de sustancias alteran los estrógenos y andrógenos en los pequeños. De ahí la importancia de que las niñas no comiencen a someterse a procesos estéticos a una edad temprana.

Disruptores naturales que no conocías

1 Lavanda

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A pesar de su buen aroma y de sus múltiples beneficios para relajar el sistema nervioso, en los niños es preferible no usarla constantemente. La endocrinóloga explica que aunque es natural, la lavanda puede "limitar los estrógenos y bloquear la testosterona".

2 Humo de incienso o aromaterapia con aceites relajantes

La doctora explica que estos desprenden compuestos hormonales activos que dañan a la salud y desarrollo del infante. Opta por no utilizar de manera tópica los aceites en la piel de los niños. Tampoco utilices aromas de este tipo cerca de ellos.