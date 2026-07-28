(VIDEO) Un hogar donde Jesús no era un invitado

La fiesta de los santos Marta, María y Lázaro, celebrada el 29 de julio, invita a descubrir el valor de una casa donde Cristo era recibido con amistad, confianza y amor

Todos tenemos un lugar donde nos sentimos en paz. No siempre es el más grande ni el más hermoso, pero sí aquel donde sabemos que somos esperados. Los Evangelios dejan entrever que Jesús también tenía un sitio así: un hogar en Betania. Allí vivían Marta, María y Lázaro, tres hermanos que no solo fueron sus discípulos, sino también sus amigos.