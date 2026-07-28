Por qué el concierto de Andrea Bocelli para el Papa es tan especial

Pocos cantantes están tan acostumbrados a actuar ante públicos prestigiosos como Andrea Bocelli. A lo largo de una carrera de más de tres décadas, el aclamado tenor italiano ha cantado para presidentes, miembros de la realeza y varios papas. Sin embargo, su presentación ante el Papa León XIV en Castel Gandolfo el 29 de julio promete ser una ocasión especialmente memorable, no solo por la audiencia, sino también por los cantantes que lo acompañarán.
En lugar de subir al escenario solo, Bocelli estará acompañado por más de 160 jóvenes coristas de entre 5 y 18 años, procedentes de Tierra Santa, Uganda e Italia, que participan en el programa Voices Of de la Fundación Andrea Bocelli. Juntos interpretarán el Cántico de la Paz en el Borgo Laudato Si' del Vaticano, conmemorando el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, según Vatican News.
Para quienes conocen la obra de Bocelli fuera de las salas de concierto, esta elección resulta de lo más acertada. A través de la Fundación Andrea Bocelli, lleva años invirtiendo en educación y oportunidades para niños que viven en algunas de las circunstancias más difíciles del mundo. La iniciativa Voices Of utiliza la música no solo para enseñar a los niños a cantar, sino también para ayudarlos a ganar confianza, forjar amistades interculturales y descubrir talentos que quizás desconocían.
Y eso es precisamente lo que hace que este concierto sea tan conmovedor. Uno de los tenores más grandes del mundo podría dominar el escenario por sí solo, pero ha elegido compartirlo con niños cuyas voces rara vez se escuchan fuera de sus propias comunidades. Algunos han crecido en medio del conflicto, otros en la pobreza, pero por una noche estarán juntos ante el Santo Padre, unidos por una canción dedicada a la paz.
También resulta difícil imaginar una obra más apropiada que el Cántico de la Paz. Inspirada en san Francisco, cuyas palabras siguen interpelando a los cristianos ocho siglos después, la interpretación nos recuerda que la paz nunca es simplemente la ausencia de conflicto. Es algo que se construye con paciencia y deliberación, donde una voz se une a otra.