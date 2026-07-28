Orbiting: un nuevo comportamiento en las redes sociales 

¿Alguien cortó el contacto contigo, pero sigue pendiente de tus publicaciones en redes sociales? Esto es "Orbiting" la tendencia que afecta tu tranquilidad mental

¿Es posible estar presente y ausente al mismo tiempo en la vida de alguien? En la era digital, sí. El Orbiting ocurre cuando un individuo decide cortar el contacto directo con una persona, pero no se pierde ni una sola de sus publicaciones en redes sociales. Ni te habla, ni te deja ir: simplemente "órbita" a tu alrededor. Este hábito, aparentemente inofensivo, genera una constante confusión emocional. ¿Qué busca realmente quien observa desde la sombra sin atreverse a habitar una relación de verdad?

La periodista Anna Iovine fue quién bautizó dicha acción, mencionando que el Orbiting es el primo del Ghosting, si bien en este término la persona se desaparece manteniendo un contacto cero, en el Orbiting la persona se mantiene cerca para mirar, pero lejos para conversar.

¿Qué hay detrás de orbitar en la vida del otro?

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"Quieres mantener a alguien en la mesa o no quieres descartarlo por completo", así lo explicó Taylor Lorenz, añadiendo que esta es una forma en la que "quizás quiera enviar un mensaje directo, pero sin entablar una conversación activamente". Generando incertidumbre para quien resulta "orbitado".

Qué otros signos tiene este fenómeno

1 Ve tu contenido pero nunca te escribe

Quizá esta persona es una de las primeras en observar tus historias y esta es una forma silenciosa de estar aparentemente en tu vida, pero sin conversar contigo.

2 Reaparece con una reacción repentinamente

Cuando crees haber concluido el vínculo con esa persona, de pronto reaparece con un like en alguna de tus publicaciones, despertando nuevamente la incertidumbre y la confusión.

3 El único lazo son interacciones digitales

La interacción se queda meramente en lo digital, sin pasar a formar un lazo real. No hay conversaciones presenciales, ni contacto fuera de redes sociales.

¿Qué hacer si alguien te hace Orbiting?

Los expertos recomiendan bloquear, silenciar o dejar de seguir a la persona, cuando se trata de un vínculo roto (como un noviazgo o una amistad). Aclaran que no es un acto de despecho, sino un acto de cuidado personal y salud mental.