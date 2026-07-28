León XIV regresó al Vaticano después de pasar tres semanas en Castel Gandolfo

Tras tres semanas de descanso en Castel Gandolfo, León XIV regresó al Vaticano la noche del 27 de julio de 2026, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a I.MEDIA. Desde el 5 de julio, el jefe de la Iglesia Católica se encontraba en el palacio papal de esta localidad situada a unos 30 kilómetros al sureste de Roma.

Después de tres semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV regresó al Vaticano para la reanudación de las audiencias privadas

Durante este periodo de descanso en el Palacio Apostólico —el primero para un papa desde 2013—, el pontífice estadounidense siguió una agenda más relajada, dedicando su tiempo a la oración, la lectura, el descanso y los deportes (tenis y equitación). Su único compromiso público semanal fue el rezo del Ángelus, que rezaba todos los domingos desde la Plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad. Sus vacaciones también incluyeron algunas actividades ocasionales que el Vaticano hizo públicas.

El 11 de julio, el sucesor de Pedro almorzó con 200 personas necesitadas en los jardines de las villas papales de Castel Gandolfo. La semana siguiente, el 18 de julio, asistió a un concierto de música clásica ofrecido en su honor por la Diócesis de Albano, en el patio del palacio papal.

León XIV también realizó varias visitas sorpresivas durante este período de descanso. El 20 de julio visitó el monasterio de Monte Cassino, donde aprovechó para rezar ante la tumba de San Benito, fundador de la orden benedictina. El 22 de julio se dirigió al Santuario de la Trinidad en Valle Pietra y posteriormente visitó dos monasterios en Subiaco.

El regreso de León XIV al Vaticano marca la inminente reanudación de las audiencias privadas del Papa, aunque la Santa Sede aún no ha añadido ninguna al calendario oficial. La única obligación del sucesor de Pedro en los próximos días es un tiempo de oración dedicado a San Francisco de Asís, que tendrá lugar en Castel Gandolfo el 29 de julio. El tenor italiano Andrea Bocelli actuará para el Papa en esta ocasión.