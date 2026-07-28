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León XIV regresó al Vaticano después de pasar tres semanas en Castel Gandolfo

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MASSIMO VALICCHIA | MASSIMO VALICCHIA

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I.Media - publicado el 28/07/26
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Después de tres semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV regresó al Vaticano para la reanudación de las audiencias privadas

Tras tres semanas de descanso en Castel Gandolfo, León XIV regresó al Vaticano la noche del 27 de julio de 2026, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a I.MEDIA. Desde el 5 de julio, el jefe de la Iglesia Católica se encontraba en el palacio papal de esta localidad situada a unos 30 kilómetros al sureste de Roma.

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Tags:
castelgandolfopapa leon xivsanta sede
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