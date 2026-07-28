El santuario mariano de Medjugorje fue profanado

El santuario mariano de Medjugorje, Bosnia, fue profanado durante la noche del lunes al martes 28 de julio. La estatua de la Virgen María fue vandalizada con grafitis y la iglesia de Santiago fue incendiada

El santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia, fue vandalizado durante la noche del lunes al martes 28 de julio, y su iglesia fue incendiada, según informó la policía. Este ataque ocurrió pocos días antes del "Mladifest" (del 1 al 6 de agosto), un encuentro internacional de oración que reúne cada año en Medjugorje a más de 50.000 jóvenes de todo el mundo.

Según un comunicado policial enviado a la AFP, los fieles denunciaron primero a la policía la profanación de la estatua central de la Virgen María en la Colina de las Apariciones con mensajes ofensivos, y posteriormente un incendio en el altar exterior de la iglesia de Santiago en Medjugorje, en el corazón del santuario. La policía no ofreció detalles sobre la profanación de la estatua.

Según fotografías publicadas por medios locales y otras enviadas a la AFP por un fiel presente en el lugar, el rostro y las manos de la Virgen fueron manchados con pintura negra, y el mensaje "Diablo con falda" fue escrito en la base de piedra de la estatua.

Incendio provocado

Además, se colgó una pancarta con los nombres de los supuestos "videntes", a quienes, en polaco, se les denomina "impostores", en la valla que rodeaba la estatua. "Con gran tristeza nos enteramos del acto de vandalismo que tuvo como objetivo los lugares de culto de nuestra parroquia", declaró la oficina parroquial de Medjugorje en un comunicado de prensa, invitando a los fieles a "responder a este suceso (...) con oración, ayuno y perdón". Se ha iniciado una investigación, bajo la supervisión de un fiscal de la fiscalía regional, según el comunicado, que también describió el incendio como "deliberado".

El santuario de Medjugorje (al sur), a 140 km de Sarajevo, es uno de los lugares de peregrinación católica más famosos del mundo. Recibe la visita de más de un millón de personas cada año.