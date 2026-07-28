El misterio que esconde el vino del cáliz

El vino en la liturgia tiene un profundo significado simbólico que Occidente e Oriente interpretan de manera diferente

El simbolismo del vino en las tradiciones latina y bizantina es ligeramente diferente. Este elemento es la materia del sacramento y encierra un profundo significado que habla de la salvación y el sufrimiento de Jesús.

"Haced esto en memoria mía": estas palabras de Jesús en el Cenáculo se convirtieron en el fundamento del cristianismo. A lo largo de los siglos, los cristianos de todo el mundo repiten el mismo gesto al tomar el pan y el vino. Sin embargo, la forma en que preparamos estos dones, así como la manera en que interpretamos su significado profundo, puede variar radicalmente dependiendo de si los observamos desde la perspectiva de la tradición latina o desde la del Oriente, rico en misticismo.

¿Cómo preparamos los dones?

En la tradición latina, la preparación de los dones se asemeja un poco a una introducción técnica a la oración eucarística. El rito es breve: el presbítero toma la hostia, luego vierte vino y una gota de agua en el cáliz, mientras pronuncia en voz baja oraciones de bendición. Todo ocurre ante los ojos de los fieles, quienes cantan u observan el rito en silencio.

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En Oriente, en el rito bizantino, este momento es un drama poderoso y místico que se desarrolla a escondidas de los fieles, durante la llamada proskomidia.

Las diferencias comienzan con el pan mismo. Mientras que en Occidente se utiliza una hostia sin levadura, Oriente se mantiene fiel al pan leudado —con levadura o masa madre—. ¡Curiosamente, en la Iglesia romana el pan leudado fue la norma hasta el siglo IX!

De este molde especial para pan, el sacerdote corta con un cuchillo litúrgico un cubo llamado Agnus (Cordero), mientras recita las palabras proféticas de Isaías: "Como oveja llevada al matadero, como cordero mudo ante quienes lo esquilan...". A continuación, perfora el costado derecho del Agnus, recordando al soldado romano al pie de la cruz.

Sobre el pan así preparado, el sacerdote coloca un asterisco (estrella litúrgica) —una cruz metálica que protege el pan del contacto con el velo—. Entonces pronuncia las palabras: "Y la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño". De esta manera, la patena se convierte en Belén, es decir, literalmente, la Casa del Pan, y la liturgia misma regresa a la noche del nacimiento de Jesús en el pesebre. Curiosamente, el Papa Benedicto XVI utilizaba este mismo asterisco en el rito romano.

El color tiene importancia: ¿La sangre del costado o el oro de la imagen?

Sin embargo, la diferencia más fascinante se refiere al contenido del cáliz eucarístico. La teología del vertido del vino y el agua se ha desarrollado en ambas tradiciones en dos hermosas corrientes. Porque, al fin y al cabo, en la liturgia no existe un único dogma que defina exactamente qué debe expresar este gesto —como lo recuerda el P. Marek Blaza SJ en la conferencia "La Eucaristía: unidad en la diversidad".

En la tradición oriental, el cáliz debe contener vino tinto. ¿Por qué? Porque la teología de esa tradición hace un fuerte énfasis en el momento pascual e histórico. El vino tinto mezclado con agua es una representación directa de la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Cristo en la cruz. Es la fuente de los sacramentos, el recuerdo real del Sacrificio.

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La tradición romana tomó otro camino. En Occidente, el vino simboliza ante todo la naturaleza divina de Cristo. Por esta razón, en la liturgia latina, a lo largo de los siglos, comenzó a predominar el vino blanco, cuyo color debe asociarse con el oro y el resplandor de la divinidad. El agua simboliza aquí nuestra humanidad débil y frágil. Cuando el sacerdote vierte una gota de agua en el cáliz, pronuncia la oración: "Por este misterio del agua y el vino, concédenos, oh Dios, participar de la divinidad de Cristo, quien se hizo partícipe de nuestra humanidad". El agua se desvanece literalmente en el vino, así como el ser humano debe ser envuelto por Dios.

Una realidad, muchos misterios

El mundo contemporáneo nos enseña a pensar en términos de blanco o negro: algo tiene que ser blanco o negro. La liturgia, en cambio, nos muestra una riqueza en la que dos interpretaciones diferentes pueden ser verdaderas al mismo tiempo y complementarse de manera brillante.

El vino en el cáliz es a la vez la sangre derramada en la cruz y la bebida que da vida. Es un signo del sufrimiento en el lagar místico y un anuncio de la fiesta eterna. Para el cristiano occidental, será ante todo un signo de la divinización del hombre y de la unión con Dios. Para el fiel del Este, será el regreso cósmico a la cruz, de cuyo costado brotó la vida.