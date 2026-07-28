Cuando a tu hijo le da miedo volver a la escuela

Un niño al que le da pánico ir a la escuela no siempre está tratando de evitar las clases. A veces está tratando de evitar algo mucho más difícil

Cada verano llega un momento en que los padres empiezan a mencionar el tema de la escuela con cierta vacilación. Puede ser mientras revisan los cajones para ver si el uniforme del año pasado todavía le queda bien, o mientras están en una zapatería preguntándose cómo es posible que los pies de su hijo hayan crecido tanto en seis semanas. Para algunos niños, todo esto forma parte de la emoción. No ven la hora de ver a sus amigos, comparar sus historias de verano o llenar un estuche nuevo con lápices recién afilados.

Para otros, sin embargo, el estado de ánimo cambia casi de la noche a la mañana. Un niño que ha estado charlatán y despreocupado todo el verano de repente se queda callado cada vez que se menciona la escuela. Insisten en que sus zapatos ya no les quedan bien, aunque los usaban sin ningún problema en junio, o se quejan de misteriosos dolores de estómago que parecen aparecer cada vez que la conversación gira en torno al primer día de clases. Es fácil atribuirlo al fin de las vacaciones. Después de todo, ¿quién no preferiría quedarse en pijama antes que sentarse a escuchar una clase de matemáticas?

Sin embargo, para algunos niños, esa resistencia tiene muy poco que ver con decir adiós al verano o con esos zapatos que ya no les quedan bien.

De regreso a clases

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Quizás les preocupen las clases en las que sienten que todos los demás entienden, menos ellos. Quizás se pregunten junto a quién se sentarán a la hora del almuerzo, si alguien los elegirá en educación física o cómo se las arreglarán para sobrellevar otro año de intrigas en el patio.

Algunos regresan a salones de clase donde han sufrido acoso, mientras que otros simplemente están agotados por el esfuerzo constante de tratar de encajar. Y para los niños con necesidades especiales, el regreso a los pasillos ruidosos, los cambios en las rutinas y la sobrecarga sensorial puede resultar abrumador mucho antes de que las puertas de la escuela aparezcan a la vista.

La tentación para los padres es lanzarse directamente a resolver los problemas. Tenemos una tendencia natural a tranquilizarlos y recordarles que todo estará bien. Quizás les recordemos que, al final, el año pasado disfrutaron de la escuela. ¿Y cuántos padres les han prometido a sus hijos que "pronto se adaptarán"?

Desentraña esos sentimientos

A veces, esas palabras de consuelo son justo lo que se necesita. Otras veces, llegan demasiado rápido. Un niño que dice: "Odio la escuela", no siempre nos está pidiendo que resolvamos el problema de inmediato. A menudo, lo que nos pide es que primero lo entendamos.

Eso puede significar resistir la tentación de responder —y, en cambio, sentir curiosidad—. ¿Qué es lo que le resulta tan difícil de la escuela? ¿Hay alguna materia que le dé miedo? ¿Algún momento del día que desearía poder saltarse? ¿Alguna persona a la que le preocupa encontrarse? Los niños no siempre tienen el vocabulario para explicar qué está mal, pero las preguntas amables, formuladas sin apresurarse a tranquilizar o corregir, pueden ayudarlos poco a poco a desenredar los sentimientos que se han convertido en un nudo abrumador.

Una vez que sepamos qué hay detrás de ese temor, estaremos en una posición mucho mejor para ayudar. Si tienen dificultades académicas, una conversación con su maestro puede marcar la diferencia. Si se han roto amistades, tal vez necesiten ayuda para recuperar la confianza en sí mismos, en lugar de que simplemente se les diga que "se integren".

Si se trata de acoso escolar, deben saber que no tendrán que enfrentarlo solos. Y si la escuela simplemente les resulta abrumadora, reconocer esa realidad suele ser el primer paso para ayudarlos a sobrellevarla.

Preparar el regreso a clases

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Como católicos, también pueden ofrecerles algo más a sus hijos. La jornada escolar siempre tendrá cosas que no se pueden controlar: compañeros difíciles, calificaciones decepcionantes, malentendidos y contratiempos. Lo que pueden recordarles, una y otra vez, es que ninguna de esas cosas determina su valor.

Dios los ama antes de que respondan correctamente una sola pregunta, antes de que ganen una carrera, antes de que sean aceptados por un grupo de amigos. Esa tranquila certeza no elimina todos los miedos, pero les brinda a los niños un punto de apoyo sólido cuando todo lo demás se siente incierto.