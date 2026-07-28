Aquí tienes una lista de todos los Doctores de la Iglesia

La Iglesia Católica solo ha nombrado a un total de 38 Doctores de la Iglesia a lo largo de 2,000 años de historia de la Iglesia
La Iglesia Católica solo ha nombrado a un total de 38 Doctores de la Iglesia a lo largo de 2,000 años de historia. En comparación con los miles de santos que han sido canonizados oficialmente, ser nombrado Doctor de la Iglesia es, sin duda, un título poco común.
El título oficial de "Doctor" proviene de la raíz latina docere, que significa "enseñar", y se refiere a hombres y mujeres que fueron maestros ejemplares en diversos temas teológicos o espirituales.
La Enciclopedia Católica explica que existen tres criterios principales para que un santo sea nombrado Doctor de la Iglesia: "Erudición eminente, un alto grado de santidad y la proclamación por parte de la Iglesia". El proceso de proclamación se inicia mediante un decreto de la Congregación de los Ritos Sagrados, que luego es aprobado por el Papa.
A continuación se presenta una lista completa de los 38 santos que actualmente son reconocidos como Doctores de la Iglesia:
1San Gregorio Magno (540-604)
2San Ambrosio (340-397)
3San Agustín de Hipona (354-430)
4San Jerónimo (347-420)
5San Tomás de Aquino (1225-1274)
6San Juan Crisóstomo (347-407)
7San Basilio el Grande (330-379)
8San Gregorio Nacianceno (329-389)
9San Atanasio (298-373)
10San Buenaventura (1221-1274)
11San Anselmo de Canterbury (1033-1109)
12San Isidoro de Sevilla (560-636)
13San Pedro Crisólogo (406-450)
14San León Magno (400-461)
15San Pedro Damián (1007-1072)
16San Bernardo de Claraval (1090-1153)
17San Hilario de Poitiers (300-367)
18San Alfonso María de Ligorio (1696-1787)
19San Francisco de Sales (1567-1622)
20San Cirilo de Alejandría (376-444)
21San Cirilo de Jerusalén (315-386)
22San Juan Damasceno (676-749)
23San Beda el Venerable (672-735)
24San Efrén (306-373)
25San Pedro Canisio (1521-1597)
26San Juan de la Cruz (1542-1591)
27San Roberto Belarmino (1542-1621)
28San Alberto Magno (1193-1280)
29San Antonio de Padua (1195-1231)
30San Lorenzo de Brindisi (1559-1619)
31Santa Teresa de Ávila (1515-1582)
32Santa Catalina de Siena (1347-1380)
33Santa Teresa de Lisieux (1873-1897)
34San Juan de Ávila (1500-1569)
35Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179)
36San Gregorio de Narek (951-1003)
37San Ireneo de Lyon (120-202)
38San John Henry Newman (1801-1890)
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