Aquí tienes una lista de todos los Doctores de la Iglesia

La Iglesia Católica solo ha nombrado a un total de 38 Doctores de la Iglesia a lo largo de 2,000 años de historia de la Iglesia

La Iglesia Católica solo ha nombrado a un total de 38 Doctores de la Iglesia a lo largo de 2,000 años de historia. En comparación con los miles de santos que han sido canonizados oficialmente, ser nombrado Doctor de la Iglesia es, sin duda, un título poco común.

El título oficial de "Doctor" proviene de la raíz latina docere, que significa "enseñar", y se refiere a hombres y mujeres que fueron maestros ejemplares en diversos temas teológicos o espirituales.

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La Enciclopedia Católica explica que existen tres criterios principales para que un santo sea nombrado Doctor de la Iglesia: "Erudición eminente, un alto grado de santidad y la proclamación por parte de la Iglesia". El proceso de proclamación se inicia mediante un decreto de la Congregación de los Ritos Sagrados, que luego es aprobado por el Papa.

A continuación se presenta una lista completa de los 38 santos que actualmente son reconocidos como Doctores de la Iglesia:

1 San Gregorio Magno (540-604)

2 San Ambrosio (340-397)

3 San Agustín de Hipona (354-430)

4 San Jerónimo (347-420)

5 San Tomás de Aquino (1225-1274)

6 San Juan Crisóstomo (347-407)

7 San Basilio el Grande (330-379)

8 San Gregorio Nacianceno (329-389)

9 San Atanasio (298-373)

10 San Buenaventura (1221-1274)

11 San Anselmo de Canterbury (1033-1109)

12 San Isidoro de Sevilla (560-636)

13 San Pedro Crisólogo (406-450)

14 San León Magno (400-461)

15 San Pedro Damián (1007-1072)

16 San Bernardo de Claraval (1090-1153)

17 San Hilario de Poitiers (300-367)

18 San Alfonso María de Ligorio (1696-1787)

19 San Francisco de Sales (1567-1622)

20 San Cirilo de Alejandría (376-444)

21 San Cirilo de Jerusalén (315-386)

22 San Juan Damasceno (676-749)

23 San Beda el Venerable (672-735)

24 San Efrén (306-373)

25 San Pedro Canisio (1521-1597)

26 San Juan de la Cruz (1542-1591)

27 San Roberto Belarmino (1542-1621)

28 San Alberto Magno (1193-1280)

29 San Antonio de Padua (1195-1231)

30 San Lorenzo de Brindisi (1559-1619)

31 Santa Teresa de Ávila (1515-1582)

32 Santa Catalina de Siena (1347-1380)

33 Santa Teresa de Lisieux (1873-1897)

34 San Juan de Ávila (1500-1569)

35 Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179)

36 San Gregorio de Narek (951-1003)

37 San Ireneo de Lyon (120-202)