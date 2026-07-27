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(VIDEO) ¿Se puede nacer con nacionalidad Vaticana?

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Guillermo Arévalo - publicado el 27/07/26
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En el Estado más pequeño del mundo, la ciudadanía no se obtiene simplemente por haber nacido allí. Su sistema es tan particular que está ligado, sobre todo, a la función que una persona desempeña al servicio de la Santa Sede

Si un niño naciera dentro del Vaticano, ¿contaría automáticamente con esta nacionalidad? La respuesta negativa a esta pregunta puede sorprender.

A diferencia de países donde la nacionalidad puede adquirirse por haber nacido en su territorio, el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene un sistema de ciudadanía muy particular. En términos generales, no basta con nacer detrás de sus murallas para convertirse en ciudadano. De hecho, la ciudadanía vaticana está vinculada principalmente a una circunstancia concreta: el servicio o la función que una persona desempeña al servicio de la Santa Sede o del Estado.

Shutterstock

Por eso, hablar de nacionalidad vaticana es adentrarse en una de las curiosidades jurídicas más singulares del país más pequeño del mundo. Descubre más en este video.

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