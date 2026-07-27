Lo que la visita de León XIV cambió en España… y podría cambiar en otros países

Una investigación encargada por la Conferencia Episcopal Española revela el profundo impacto espiritual que tuvo el viaje del Papa a España. ¿Puede esto esperarse en otros países?

Tan solo unas semanas después del viaje de León XIV a España, una encuesta encargada por la Conferencia Episcopal Española arroja luz sobre los efectos duraderos de su viaje apostólico. Realizada por el Instituto GAD3, con más de 5000 participantes y voluntarios, la encuesta revela que, un mes después de la visita del Papa, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio de 2026, la gran mayoría conserva un recuerdo vívido de ella. Según los datos recogidos, el 97 % tiene una opinión positiva o muy positiva del viaje, mientras que el 98 % afirma mantener una imagen positiva o muy positiva del pontífice en la actualidad.

A lo largo de este viaje, que lo llevó de Roma a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, León XIV también aprendió a darse a conocer mejor. Antes de su llegada, el 57% de los encuestados admitió tener un conocimiento limitado de él, su vida y su mensaje apostólico. Tras su visita, solo el 14% afirmó lo mismo, según los resultados de la encuesta.

Sin embargo, es principalmente a nivel espiritual donde la encuesta revela un impacto real. El 92% de los participantes afirmó que la presencia del sucesor de Pedro fortaleció su deseo de contribuir a un mundo mejor. El 91% también indicó que esta visita fortaleció su relación personal con Dios, mientras que el 87% sintió que reforzó su compromiso con la Iglesia. Finalmente, el 82% manifestó una mejor comprensión de Jesucristo y el 79% del papel de la Iglesia.

Una visita que sigue dando frutos

Más allá del impacto espiritual medido un mes después del viaje, la encuesta también exploró las experiencias de los participantes durante la visita de León XIV. Las emociones más frecuentes fueron alegría, entusiasmo, esperanza, paz, un sentimiento de unidad con los demás, conexión espiritual y orgullo.

Esta experiencia positiva también estuvo acompañada de mensajes que resonaron profundamente entre los fieles. Entre las enseñanzas que tuvieron un fuerte impacto se encuentran "la importancia de la oración y el encuentro personal con Dios" (19%), "la importancia de vivir la fe con alegría y esperanza" (17%), "el llamado a servir y ayudar a los demás" (13%) y "la construcción de la paz a través del diálogo, la escucha y la reconciliación" (12%).

Estas palabras se han materializado en la vida de los fieles. El 45% afirmó que ahora "intenta vivir con más esperanza o alegría", el 41% "cuida mejor su vida espiritual", el 30% "intenta ayudar más a los demás" y el 28% "habla más de su fe con los demás". Más de una cuarta parte (27%) también tiene la intención de "dedicar más tiempo a la oración", mientras que el 11% está considerando "una decisión importante", desea "participar en su parroquia o comunidad" o "involucrarse más en la Iglesia".

El evento también tuvo repercusión en las redes sociales. Tras la visita, el 91 % de los encuestados consultó contenido en línea sobre el Papa, y el 89 % compartió fotos o videos por WhatsApp. Siete de cada diez también reenviaron mensajes, citas o vídeos de León XIV a través de WhatsApp o Telegram, mientras que más de la mitad siguieron nuevas cuentas vinculadas al Pontífice o compartieron contenido en sus parroquias o grupos de voluntariado.