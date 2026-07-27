Les dijeron que no podrían tener hijos, pero hoy son padres de trillizos

"Esperamos mucho tiempo por un hijo, pero llegaron tres", dicen Marina y Bishoy, quienes experimentaron una bendición inesperada después de un diagnóstico difícil

Cuando Marina y Bishoy Salib, originarios de Inglaterra, decidieron tener hijos, no tenían ni idea de lo difícil que sería su camino. Tras meses de intentos infructuosos, Marina buscó ayuda médica en agosto de 2024, y los resultados de las pruebas no fueron alentadores.

Los médicos le dijeron que su reserva ovárica se había reducido drásticamente debido a los primeros síntomas de la menopausia y que prácticamente no había posibilidades de que se quedara embarazada de forma natural. "Fue desgarrador", recuerda hoy su esposo, Bishoy. "Mi esposa lloró mucho y se preguntaba: '¿Por qué no puedo tener hijos?'"

"Porque por fe caminamos, no por vista"

Según la revista People, los médicos sugirieron la inseminación con un óvulo donado, pero la pareja, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Copta, decidió no hacerlo debido a sus creencias religiosas.

"Le dije al especialista: 'Somos cristianos y creemos en los milagros'", cuenta Bishoy. Le repetía a su esposa las palabras de la Biblia: "Por fe andamos, no por vista" (2 Corintios 5,7). También recalca que estaría dispuesto a adoptar un niño si ese fuera su camino. Pero no han perdido la esperanza.

Una prueba positiva que nadie esperaba

El 19 de mayo de 2025, Bishoy le pidió inesperadamente a su esposa que se hiciera una prueba de embarazo. "Me preguntó por qué lo haría si nos habían dicho que no estaba produciendo óvulos", recuerda. "Para ser honesto, ni siquiera sé por qué se lo pregunté".

Cuando el resultado de la prueba fue positivo, Marina no podía creer lo que veían sus ojos. "Estaba en estado de shock. Temblaba, lloraba y reía al mismo tiempo", cuenta su marido. Para asegurarse, repitió la prueba cinco veces. Pero la verdadera sorpresa llegó con la ecografía.

¡No uno, sino tres!

Los médicos informaron a la pareja que no esperaban un hijo, ¡sino tres!

El 28 de noviembre de 2025 nacieron trillizos prematuros: su hija Miracle y sus hijos Levi y Suriel. "Los llamamos nuestros milagros, nuestros tres hijos milagro", dice su padre con gratitud.

"Jamás olvidaré su primer llanto", dice Bishoy. "Mi esposa reía y lloraba de alegría al mismo tiempo cuando oyó llorar a los tres bebés". Añade que ni siquiera los médicos esperaban tal desenlace. "Fue algo mágico".

La vida con tres bebés no es fácil

Aunque la llegada de los trillizos les ha traído una inmensa alegría, la pareja reconoce abiertamente que el día a día es muy estresante. "No voy a mentir, es muy difícil", dice el padre. "Económicamente, físicamente, por las noches sin dormir... es todo un reto. Pero aun así, estamos infinitamente agradecidos por estos milagros".

Cada uno de los niños ya tiene su propia personalidad. Suriel es, según su padre, un niño travieso que despierta a sus hermanos. Levi es más feliz cuando está satisfecho y puede dormir. Miracle a menudo llora incluso mientras duerme.

Pero todos los problemas se desvanecen rápidamente. "Cada vez que uno de ellos sonríe, todo desaparece. Todo el esfuerzo, el cansancio, las preocupaciones simplemente desaparecen."

Esperanza incluso cuando casi se ha perdido