Cómo pasar unas vacaciones más relajantes y espirituales

Aunque muchos de nosotros pasamos tiempo fuera de casa durante el verano, seguimos llevando con nosotros todas las cosas que nos causan ansiedad

La palabra inglesa "vacaciones" proviene del latín "vacare", que significa "estar vacío, libre o ocioso". Con el tiempo, en el idioma inglés se definió como "ausencia de obligaciones, tiempo libre, descanso". En esencia, significa que cuando estás de vacaciones, estás libre de las obligaciones de la vida cotidiana y tienes permiso para estar "en blanco" y dedicar tu tiempo al "ocio". Desafortunadamente, las vacaciones no siempre terminan sintiéndose como libertad, especialmente cuando pasas tiempo con la familia o cuando estás en medio de la crianza de niños pequeños.

Tampoco ayuda el hecho de que, por lo general, llevemos con nosotros dispositivos que nos mantienen atados al mundo y a nuestras obligaciones. Podemos pasar una semana en la playa, pero si lo único que hacemos es navegar por nuestro celular (algo que hacemos en casa, en el sofá), entonces no somos verdaderamente libres.

La verdadera libertad

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Irse de vacaciones puede ser una oportunidad para practicar un mayor autocontrol con el fin de alcanzar esa libertad más profunda que nuestra alma anhela.

En lugar de estar pegados a nuestros celulares durante las vacaciones, probablemente lo mejor que podríamos hacer es apagarlos y dejarlos en nuestra habitación de hotel.

Claro que hay momentos en los que los necesitamos, pero ¿de verdad tenemos que revisar nuestro correo electrónico del trabajo 12 veces al día, sobre todo cuando les dijimos a nuestro jefe y a nuestros compañeros que no estaríamos localizables?

Al desconectarnos de nuestros teléfonos, nuestros corazones estarán más dispuestos a abrirse a la gracia renovadora de Dios. Cuanto más dejemos ir las cosas, más "libres" estaremos para escuchar la voz de Dios.

Unas vacaciones verdaderas

La verdad es que en nuestro mundo moderno, donde casi todos pueden trabajar desde casa, rara vez nos tomamos un descanso para disfrutar de unas verdaderas vacaciones a la antigua.

San Juan Pablo II resumió lo que caracteriza a unas verdaderas vacaciones en un mensaje del Ángelus de 1997:

"Para que unas vacaciones sean verdaderamente tales y aporten un bienestar genuino, es necesario que la persona recupere un buen equilibrio consigo misma, con los demás y con el entorno. Es esta armonía interior y exterior la que revitaliza la mente y revitaliza el cuerpo y el espíritu".