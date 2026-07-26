(VIDEO) ¿Cuál es el deporte más completo para estas vacaciones?

Natación, ciclismo, fútbol, senderismo y hasta una caminata en familia... todas estas actividades pueden convertirse en oportunidades para que los niños se mantengan activos mientras comparten tiempo de calidad con sus padres

Las vacaciones escolares pueden convertirse en una oportunidad para que los niños cambien las horas frente a las pantallas por movimiento, juegos y aventuras en familia. Pero cuando llega el momento de elegir una actividad física, aparece la pregunta: ¿cuál es el deporte más completo para ellos? La respuesta no necesariamente está en encontrar una disciplina que trabaje todos los músculos del cuerpo.

El mejor ejercicio puede ser aquel que el niño disfruta, que puede practicar de acuerdo con su edad y que, además, le permite compartir momentos significativos con quienes más quiere.

15 valores que los hijos pueden cultivar en el deporte: