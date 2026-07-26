(RECETA) Cuatro ideas de batidos para el verano

Los batidos son el acompañamiento perfecto para los días soleados. Elaborados con fruta de temporada, leches vegetales o ingredientes sorprendentes, son excelentes para refrescarte y disfrutar. Descubre cuatro recetas fáciles de preparar

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Con la llegada del buen tiempo, vuelve el deseo de refrescarse. Entre las múltiples opciones que tienes a tu disposición, los batidos, fáciles y rápidos de preparar, ya sea solo o en familia, permiten sacar el máximo partido a la fruta de temporada en recetas deliciosas. Desde los delicados toques del melocotón blanco hasta la frescura del mango o la fresa, estas variadas recetas pueden acompañar tanto el desayuno como la merienda y te invitan a saborear plenamente la riqueza gustativa del verano. Descubre cuatro recetas de batidos extraídas del libro "Jugos detox y batidos - 120 recetas para compartir", publicado por la editorial Éditions Solar.

1 SMOOTHIE DE MADEMOISELLE ROSE

Para un vaso grande: 2 duraznos + 20 ml de leche de avellana + 2 pizcas de vainilla en polvo.

Lava, deshuesa y corta los melocotones en trozos. Échalos en el vaso de la batidora (o de la batidora de mano) y bate.

Añade la leche de avellana y la vainilla, y vuelve a batir. Viértelo en un vaso grande y disfrútalo inmediatamente.

¡Varía el sabor de este batido probando diferentes variedades de leches vegetales: leche de almendra, de vaca o de avena!

Receta de Céline Mennetrier

2 SMOOTHIE ROJO GRANATE

Para 25 ml: unas 10 cerezas + 50 g de arándanos + 50 g de moras + 15 ml de zumo de manzana.

Quita los tallos y deshuesa las cerezas. Lava los arándanos y las moras.

Pon las cerezas, los arándanos y las moras en el vaso de la batidora y bate. Añade el zumo de manzana y vuelve a batir. Disfrútalo inmediatamente.

Para un batido más espeso, sustituye el zumo de manzana por una manzana pelada y cortada en trozos con un poco de agua.

Receta de Céline Mennetrier

3 SMOOTHIE DE PLÁTANO

Para 2 vasos: 1 plátano + 2 dátiles + 2 cucharadas soperas de crema de cacahuate + ¼ de cucharadita de canela en polvo + 20 ml natural, filtrada o de manantial

Pela el plátano y córtalo en trozos. Corta los dátiles por la mitad, quítales los huesos y córtalos en trozos pequeños.

Pon todos los ingredientes en el tazón de la licuadora (o de la batidora de mano). Agrega el agua bien fría y licúa hasta obtener una consistencia cremosa. Sirve en 2 vasos y disfruta de inmediato.

Reemplaza el puré de maní por puré de almendras o de avellanas. Gracias al aporte de los dátiles, ricos en carbohidratos, este batido será perfecto como merienda al regresar de una actividad deportiva.

Receta de Céline Mennetrier

4 SMOOTHIE DE MANGO Y FRESAS

Para 4 vasos: 1 mango + 300 g de fresas + el jugo de 1 limón + 20 ml de crema líquida entera + 40 g de azúcar efervescente (en la sección de repostería o en tiendas especializadas) + 40 a 50 ml de jugo de naranja + 12 cubitos de hielo

Coloca las fresas en un tazón grande con agua, lávalas, escúrrelas, quítales el tallo y corta las más grandes en trozos. Pela el mango, corta la pulpa alrededor del hueso y córtala en trozos.

Pon las fresas y los trozos de mango en el tazón de la licuadora. Agrega el jugo de limón, el jugo de naranja y los cubitos de hielo. Licúa bien hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega más o menos jugo de naranja, según la textura deseada.

Prepara la crema batida: bate la crema bien fría. Incorpora el azúcar efervescente cuando la crema comience a espesarse. Vierte el batido bien frío en vasos y sírvelo con una cucharada de crema batida.

Para preparar las fresas, se recomienda lavarlas antes de quitarles el tallo. De lo contrario, las fresas podrían empaparse de agua y perder parte de su aroma.