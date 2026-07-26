¿Quién administra el sacramento del matrimonio?

Al asistir a una boda en una iglesia, uno podría suponer que es el sacerdote quien casa a la pareja. Sin embargo, la realidad es muy diferente: en la Iglesia Católica, son los propios contrayentes quienes se otorgan mutuamente el sacramento

La primera respuesta a esta pregunta parece obvia: es el sacerdote quien casa a la pareja. Al fin y al cabo, es él quien está en el altar, quien formula las preguntas, bendice los anillos y recita las oraciones. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia Católica es muy diferente: no es el sacerdote ni el diácono quien administra el sacramento del matrimonio, sino la propia pareja.

"El matrimonio es una realidad natural, elevada por Jesucristo a la categoría de sacramento. Por lo tanto, es la propia pareja quien se otorga mutuamente el sacramento del matrimonio al intercambiar su consentimiento ante Dios y la Iglesia. El sacerdote (o diácono) está presente para recibir oficialmente el consentimiento de la pareja en nombre de la Iglesia, tras haber verificado su libertad y su intención de contraer matrimonio. Luego imparte la bendición nupcial", explica el padre Gaspard Craplet, sacerdote de la Sociedad de San Juan Vianney. Así, cuando los futuros esposos se dicen libremente "sí", se otorgan mutuamente el sacramento del matrimonio.

Una señal del amor de Cristo por su Iglesia

Esta particularidad hace que el matrimonio sea único entre los siete sacramentos de la Iglesia. ¿Por qué esta excepción? "Porque el matrimonio se basa en una realidad natural que ha existido desde el principio de la humanidad. Incluso antes de la institución de los sacramentos, Dios ya había querido la unión del hombre y la mujer, como lo demuestra la historia de Adán y Eva", señala el padre Gaspard Craplet, quien también destaca que esta visión se fundamenta en un profundo vínculo entre el matrimonio y el amor de Cristo por la Iglesia. El apóstol Pablo lo evoca claramente en su carta a los Efesios (5, 25-32):

"Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni defecto alguno, sino santa e irreprochable. De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie ha despreciado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Como dice la Escritura: 'Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne'. Este es un misterio profundo, pero yo hablo de Cristo y de la iglesia".

Así como Cristo amó tanto a la Iglesia que dio su vida por ella, los esposos están llamados a vivir un amor basado en la entrega, la fidelidad y el servicio mutuo. El matrimonio cristiano, por lo tanto, no es meramente un compromiso humano; se convierte en el signo visible de un amor mayor. "Por eso también se celebra la Misa durante la ceremonia nupcial. En la Eucaristía, se hace presente el sacrificio de Cristo, que se entregó por su Iglesia. La unión de Cristo y la Iglesia es, pues, el modelo y la fuente de la unión de los esposos. La bendición nupcial se imparte después de la consagración y la Eucaristía, para significar que el matrimonio cristiano es abrazado y sostenido por el amor de Cristo», concluye el padre Gaspard Craplet.

Estas son las características de los matrimonios santos: