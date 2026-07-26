León XIV invita a “aprender a apreciar lo que importa”

Desde Castel Gandolfo, el papa León XIV hizo una gran invitación luego del rezo del Angelus del 26 de Julio, invitando a apreciar lo que de verdad importa en la era del consumo

Durante el Ángelus del 26 de julio de 2026, el papa León XIV criticó la "industria del consumo", subrayando cómo esta "modifica nuestros gustos" para "vendernos respuestas que no sacian". Invitó a "aprender a captar lo que realmente importa" buscando el "tesoro de la relación con Dios".

Tras tres semanas de vacaciones en la residencia de verano de los papas en Castel Gandolfo, León XIV regresará al Vaticano el lunes 27 de julio. Pero antes de ello, este domingo cumplió con su última cita pública con los habitantes de Castel Gandolfo, reuniéndose con ellos en la plaza de la Libertad para la oración del Ángelus.

Al presentarse al mediodía en la explanada del Palacio Apostólico ante los numerosos fieles y peregrinos que habían acudido a escucharle, el Papa describió el encuentro con Cristo como un "punto de inflexión que no limita la vida, sino que la amplía". Aseguró que renunciar a otros bienes para seguir a Jesús no debe percibirse como una renuncia, sino como una "ganancia", y debe surgir de un deseo "libre" y "urgente".

Dios ama a los pequeños y marginados

Recordando la diversidad de las personas elegidas por Cristo, tanto a su lado como en sus parábolas —agricultores, comerciantes, pescadores o madres de familia—, León XIV insistió en la universalidad de su llamada. El Reino de Dios, explicó, invita a "todo el mundo —hombres y mujeres, jóvenes y mayores, pobres y ricos— a una profunda renovación". Destacó la "predilección" del Señor por "los pequeños y los marginados".

En una advertencia contra las desviaciones de nuestra época, el Papa contrapuso la búsqueda de esa perla de gran valor a las falsas promesas del mundo moderno. "Mientras que la industria del consumo modifica nuestros gustos, suscitando sin cesar nuevas necesidades para luego vendernos respuestas que no sacian y que a veces envenenan el corazón, debemos aprender a captar lo que realmente importa", exhortó.