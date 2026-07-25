Los investigadores estudiaron a una generación que creció con TikTok e Instagram. Los resultados explican por qué a los jóvenes les cuesta cada vez más creer que Dios está realmente presente, y señalan qué podemos hacer al respecto

Los estudios sobre los jóvenes y las redes sociales muestran cómo se está desvaneciendo la fe en la verdad objetiva y en las figuras de autoridad. ¿Qué significa esto para la fe en Dios y qué pueden hacer los padres? Cuando los padres se preocupan por la fe de sus hijo adolescente, suelen reconocer que alguien ha utilizado argumentos contundentes: alguien importante en la escuela dijo que la Navidad es, en realidad, la fiesta del Sol Invicto (Sol Invictus), algún youtuber "verificador de datos" se burló de la Iglesia, o que sus amigas no asisten a clases de religión porque el catolicismo no permite que las mujeres reciban la ordenación.

Las investigaciones —publicadas en revistas como "Perspectives on Psychological Science" o "PLOS One", así como en informes de UNICEF y la OCDE— sugieren algo mucho más preocupante. Antes de que un joven rechace a Dios, a menudo pierde algo más fundamental: la convicción de que la verdad objetiva existe en absoluto. Y sin fe en la verdad, no se puede creer en la Verdad.

La verdad que se determina con los "me gusta"

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Desde hace varios años, los investigadores han estado observando cómo los adolescentes determinan qué es verdad. Las conclusiones son sorprendentemente coincidentes. El estudio de Anspach y Carlson, titulado "¿Qué creer?", demostró que los usuarios de las redes sociales evalúan la credibilidad de la información no por la fuente ni por el contenido, sino por señales sociales: el número de veces que se comparte, el tono de los comentarios y la popularidad. En pocas palabras: es verdad lo que recibe suficientes "me gusta".

A esto se suman las burbujas informativas. Los algoritmos les sugieren a los jóvenes únicamente contenidos que coinciden con lo que ya piensan, mientras que las opiniones contrarias son sistemáticamente silenciadas.

En un entorno así, un adolescente aprende que la medida de la verdad es la intensidad de las emociones y el consenso del grupo, y no las pruebas ni el razonamiento. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan han aportado un dato concreto al respecto: las personas que usan en exceso las redes sociales tienden significativamente más a creer en noticias falsas.

¿En quién más confían los jóvenes? Aquí hay una sorpresa

Contrario a lo que parece, los jóvenes no se han vuelto totalmente cínicos. Una encuesta de UNICEF-Gallup reveló una paradoja interesante: aunque las redes sociales son su principal fuente de información, solo alrededor del 17 por ciento de las personas de entre 15 y 24 años dice confiar en ellas.

Los que siguen gozando de mayor confianza son los médicos y los científicos. Por su parte, estudios polacos (del Instituto de Prevención Integrada) muestran que, en asuntos importantes, los jóvenes siguen considerando a sus seres queridos —mamá, papá o la abuela— como sus guías.

Esta es una señal importante. Los jóvenes no han rechazado a las figuras de autoridad como tales; han rechazado aquellas que les parecen interesadas y parciales. Siguen buscando a alguien confiable. La pregunta es si encontrarán a tales referentes en la Iglesia, en casa, en la escuela —o si solo encontrarán más emisores de mensajes banales.

Buenas noticias: esto se puede revertir

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Sin embargo, las investigaciones también traen esperanza. Por ejemplo, los talleres de lógica, de reconocimiento de sofismas, de manipulación y de análisis crítico de contenidos ayudan a descubrir que existen hechos y que no todo es cuestión de opiniones. La capacidad de distinguir la verdad de la mentira se puede ejercitar —como un músculo.

¿Qué significa esto en la práctica para los padres y los catequistas? Tres cosas.

Primero: la conversación sobre la fe comienza hoy un nivel más abajo —a partir de la pregunta de si la verdad existe en absoluto. Vale la pena preguntarle al niño no solo "¿en qué crees?", sino "¿cómo sabes que eso es verdad?".

En segundo lugar: los jóvenes confían en los testigos; la autenticidad y la integridad de los adultos —es decir, la coherencia entre lo que se predica y cómo se vive— es clave para ellos.