¿Por qué el Rosario es la oración ideal para las vacaciones?

El Rosario es una oración ideal para las vacaciones y los días libres. ¿Por qué? Aquí te damos algunas razones para sacarle el mejor provecho en todo momento

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Todos esperamos con ansias las vacaciones. Ya sea que las planeemos para julio, agosto o hasta el otoño, necesitamos esos días libres para "reiniciar" nuestro cuerpo, recuperar fuerzas y recargar energías para enfrentar el día a día. Sin embargo, el descanso veraniego, los viajes con los seres queridos y los días de calor invitan a relajar la rutina. Para muchos creyentes, la oración diaria es parte de esa rutina, pero a veces resulta más difícil mantenerla cuando están de viaje. ¿Cómo no perder el contacto con Dios en medio de la relajación de las vacaciones? La solución ideal es el rosario. Aquí te presentamos tres razones por las que vale la pena meterlo en la maleta.

1 Puedes rezar mientras viajas y te desplazas

El Rosario es un compañero ideal para los viajes y los paseos. Ya sea que recorras senderos de montaña o explores ciudades llenas de vida, puedes rezar de manera discreta. El rosario es perfecto para usar en el auto, el tren o el autobús.

Además, puedes meditar los misterios incluso mientras realizas actividades que no requieren una concentración intelectual profunda. Podrás encontrar tiempo para ello sin problema mientras andas en bicicleta, sales a correr por la mañana o incluso… mientras nadas.

Si por casualidad tienes las manos ocupadas, nada te impide recitar los siguientes "Ave Marías" de memoria, invocando a los coros angelicales. Cada "Ave María" lo rezamos con uno de los coros: del primero al noveno. El último "Ave María" lo rezamos con toda la corte celestial.

2 Construye y une a la comunidad

Con frecuencia pasamos nuestras vacaciones en compañía de la familia o los amigos. Un viaje juntos en auto o una fogata por la noche son una excelente oportunidad para orar juntos.

La reflexión conjunta sobre cada uno de los misterios acerca a las personas entre sí. Vale la pena enriquecer cada uno de ellos con una breve reflexión ya preparada o con un pasaje apropiado de las Escrituras. También conviene recordar la dimensión de las gracias espirituales: por rezar el rosario en comunidad (por ejemplo, en familia), la Iglesia ofrece la posibilidad de obtener una indulgencia plenaria bajo las condiciones habituales.

3 Ayuda a la desintoxicación digital

Las vacaciones son el momento ideal para la llamada "desintoxicación digital", es decir, un descanso del ruido informativo, las redes sociales y el celular. El Rosario, que por su naturaleza es una oración meditativa y rítmica, favorece mucho esa tranquilidad.