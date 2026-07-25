Qué hay detrás de las personas que muestran a su pareja tan pronto en redes sociales: no solo emoción, también necesidad de validación y miedo

Las redes sociales se han convertido en la vitrina de nuestras vidas. En ellas mostramos lo que queremos que los demás vean y sepan de nosotros, especialmente cuando ocurren eventos importantes, como iniciar una nueva relación.

Sin embargo, cada dinámica que tenemos en redes tiene un porqué. Incluso el mostrar a la pareja. Como Aleteia explicó en un artículo anterior, hay personas que esperan meses —incluso años— antes de compartir algo, mientras que otras lo hacen desde las primeras citas. Pero ¿qué hay detrás de esta necesidad de mostrar a alguien tan pronto? ¿Es emoción genuina o una búsqueda de validación?

Para entenderlo mejor, hablamos con la psicóloga Andrea Herrera Escartín, quien ofrece una mirada más profunda sobre este fenómeno.

¿Es bueno mostrar con quién salgo en redes sociales?

Mostrar a una nueva pareja desde el inicio puede surgir de una alegría genuina. Muchas veces es el entusiasmo el que nos lleva a dar ese clic en “publicar”. Después de haber estado un tiempo solteros, la emoción puede impulsarnos a compartirlo.

“Hay muchas razones por las cuales una persona puede hacer pública su relación desde el principio, y no todas son negativas”.

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En algunos casos, simplemente se trata de una etapa que se vive con intensidad. Sin embargo, el problema aparece cuando la exposición es demasiado rápida o desproporcionada. “Sí es alarmante cuando es muy pronto y la persona lo muestra como una forma de presumir o alardear”, menciona la psicóloga.

Ahí, más que compartir, podría tratarse de demostrar.

¿Alegría genuina o validación externa?

Una de las claves para saber en qué punto estamos es ver desde dónde nace el impulso de compartir la relación.

“Es alegría genuina cuando va de adentro hacia afuera: si estoy feliz, plena y comprometida, lo quiero compartir independientemente de la reacción que tengan los demás”.

Cuando viene desde dentro, compartir es natural. Pero cuando viene desde afuera -es decier, que depende de los likes, los comentarios o de quién lo ve- entonces cambia el sentido. Ya no es compartir, sino buscar validación. Esto puede verse en cosas sutiles: historias “misteriosas”, publicaciones para provocar celos o la necesidad constante de proyectar una relación perfecta.

Si es público es más real

Las redes sociales también pueden influir en cómo percibimos nuestras relaciones. A veces se convierten en un termómetro que mide qué tan “verdadero” es algo dependiendo de qué tan visible es.

“No puedo confiar en mi propia percepción, pero si el mundo lo está viendo, entonces es real”.

Esta necesidad de confirmación externa puede estar ligada a inseguridades profundas. La visibilidad funciona como una prueba: si otros lo ven, entonces existe, es sólido. Pero esto también implica un riesgo: que la relación avance más rápido en Internet que en la vida real. La atención deja de estar en lo que se vive y se enfoca en cómo se ve.

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Esto puede generar dependencia de la aprobación externa, dificultad para afrontar problemas e incluso miedo a terminar la relación por mantener la imagen. Como advierte la psicóloga:

“Convertir la relación en una vitrina es una actitud utilitarista… no es amar a la persona, sino crear un escenario para mantener el aplauso”.

Comparación y pérdida de autenticidad

A esto se suma la comparación constante. Las redes muestran versiones editadas de la realidad, pero aun así influyen en nuestras expectativas; desde detalles románticos hasta viajes o gestos virales, todo parece convertirse en estándar. Y lo que no encaja, se siente insuficiente.

Esto puede llevar a relaciones que nacen desde la inseguridad o que intentan llenar vacíos emocionales, en lugar de construirse desde la autenticidad.

Volver a lo esencial

No se trata de dejar de compartir, sino de revisar desde dónde lo hacemos.

La psicóloga propone algunas preguntas clave:

Si nadie pudiera ver tu relación, ¿seguirías viviendo lo mismo?

¿Amarías igual? ¿Con la misma intensidad y cuidado?

¿Tu relación sería estable si fuera completamente privada?

Responder con honestidad puede decir mucho más que cualquier publicación.