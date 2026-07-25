Los Jardines Vaticanos ofrecen un refugio de espiritualidad mariana

Con la reciente incorporación de un mosaico polaco, este laberinto espiritual sirve como un inmenso santuario al aire libre que une las diversas culturas de los pueblos católicos

Los Jardines Vaticanos, que ocupan aproximadamente 23 hectáreas (un poco más de la mitad de la superficie del estado más pequeño del mundo), son un vasto espacio de meditación muy apreciado por los papas. Además, albergan un notable legado de devoción mariana, que se enriqueció el martes 30 de junio con la inauguración de un mosaico que representa a Nuestra Señora de Gietrzwałd.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, bendijo la obra, creada en el taller de mosaicos de Castel Gandolfo. Varios obispos polacos también estuvieron presentes. La inauguración formó parte del inicio de las celebraciones del 150 aniversario de las apariciones de Gietrzwałd. El acto, que tuvo lugar en los Jardines Vaticanos, puso de relieve el profundo vínculo espiritual que une al Vaticano y a Polonia. Este vínculo se ha fortalecido especialmente desde el pontificado de san Juan Pablo II.

La devoción a Nuestra Señora de Gietrzwałd es fruto de las apariciones marianas que tuvieron lugar entre el 27 de junio y el 16 de septiembre de 1877. Los acontecimientos se produjeron en un pueblo del noreste de Polonia que en aquel entonces estaba bajo dominio alemán, de ahí su nombre de sonoridad germánica.

Según los relatos, la Virgen María se apareció a dos jóvenes, Justyna Szafryńska y Barbara Samulowska. Les transmitió un mensaje invitando a los fieles a rezar el Rosario, convertirse, hacer penitencia, vivir con sobriedad y permanecer fieles. Durante estas apariciones, María habló en polaco, idioma prohibido por las autoridades prusianas en la región. Por consiguiente, estos sucesos adquirieron gran relevancia nacional. El Papa León XIV ha sido invitado a visitar Polonia el próximo año para conmemorar el aniversario.

Una réplica de la gruta de Lourdes

El nuevo mosaico se suma a numerosas representaciones de la Virgen María procedentes de los principales santuarios del mundo católico. En conjunto, transforman los jardines en un laberinto espiritual donde estatuas, réplicas de grutas y mosaicos conviven con monumentos que evocan las mayores apariciones y devociones nacionales.

La más antigua y famosa de estas representaciones es una réplica muy fiel de la gruta de Lourdes en Massabielle. El obispo François-Xavier Schoepfer de Tarbes y Lourdes la ofreció al papa León XIII, y fue inaugurada en 1902. Recrea el paisaje rocoso, el nicho donde se apareció la Virgen y la atmósfera del santuario francés. Una estatua de Nuestra Señora de Lourdes preside la cavidad, mientras que una figura de Santa Bernadette Soubirous se arrodilla en oración a sus pies.

Para el centenario de las apariciones en 1958, el altar de mármol original de la gruta de Lourdes fue donado al Vaticano. Se instaló en la réplica, reforzando así el vínculo simbólico entre ambos santuarios. El papa Benedicto XVI sentía un cariño especial por este lugar. Le encantaba visitarlo tanto como pontífice reinante como papa emérito. ¡Incluso existen encantadoras fotografías que lo muestran jugando con gatos allí!

San Juan Pablo II y Nuestra Señora de Fátima

Otra importante imagen mariana es la de Nuestra Señora de Fátima. Si bien su instalación evoca las apariciones de 1917 a los tres jóvenes pastores portugueses, también está íntimamente ligada a la vida de san Juan Pablo II. El Papa polaco resultó gravemente herido en un atentado el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de Fátima. Atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Santísima Virgen.

Tras una peregrinación al santuario portugués al año siguiente, cultivó una devoción especial a Nuestra Señora de Fátima en el Vaticano. La presencia de la estatua en los jardines evoca tanto el mensaje de conversión transmitido en Fátima como la profunda piedad mariana de Juan Pablo II.

Mosaicos que reflejan la piedad latinoamericana

América está ampliamente representada por un monumento dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Otras representaciones de María también se multiplicaron durante el pontificado del Papa Francisco, creando una verdadera ruta mariana latinoamericana.

Entre ellas se encuentran Nuestra Señora de Aparecida (Brasil), Nuestra Señora de Luján (Argentina), Nuestra Señora de Chiquinquirá (Colombia), Nuestra Señora de Coromoto (Venezuela), Nuestra Señora de El Quinche (Ecuador), Nuestra Señora de Copacabana (Bolivia), Nuestra Señora de Caacupé (Paraguay), Nuestra Señora de Suyapa (Honduras) y Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre (Cuba), entre otras grandes devociones nacionales. Estos países han instalado sus mosaicos u otras imágenes con el apoyo de sus respectivas embajadas en el Vaticano a lo largo de los años.

En enero de este año, el Papa León XIV inauguró un mosaico mariano y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos , trayendo así consigo a su segunda patria al Vaticano.

Las devociones italianas también ocupan un lugar importante. En los jardines se encuentran estatuas de Nuestra Señora de la Guardia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de la Misericordia. Los visitantes también pueden encontrar una representación de Nuestra Señora del Amor Divino. Su santuario romano sigue siendo uno de los principales lugares de peregrinación de la Diócesis de Roma. Varios papas, entre ellos Pío XII, San Juan Pablo II y Francisco, le han profesado una profunda devoción.

Un santuario al aire libre para católicos de todo el mundo

Otras imágenes marianas se encuentran discretamente integradas en los jardines, hasta el punto de que no existe un censo exhaustivo. Algunas están incorporadas en pequeños oratorios, mientras que otras decoran fuentes o espacios tranquilos para la reflexión.

A menudo dan testimonio de los regalos realizados por diócesis, conferencias episcopales o comunidades religiosas para conmemorar un jubileo, un aniversario de pontificado o una visita oficial. Su diversidad iconográfica es notable. María aparece representada de diversas maneras: como la Inmaculada Concepción, Reina del Cielo, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de los Dolores o protectora de un pueblo específico.