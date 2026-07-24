"Notas de Voz para Isabelle", película dirigida por Leah McKendrick, nos deja una profunda reflexión sobre la vida, desde una pérdida, hasta un amor real

El mundo digital se ha convertido también en un álbum de recuerdos, en un almacén de textos con quienes quisimos mucho y que ahora ya no están; o bien, notas de voz que cuentan nuestra historia. Esta es la premisa de "Mensajes de voz para Isabelle", una película que nos envuelve el corazón y nos hace reflexionar sobre los distintos duelos y aventuras que tenemos a lo largo de nuestra vida.

A lo largo de los años, hemos tenido que aprender a suprimir los duelos y, simplemente, "pasar la página" con aparente bienestar; no obstante, esta película llega para recordarnos algo que se suele olvidar: el dolor es caótico, imperfecto y, a veces, increíblemente cotidiano. Estas son cinco lecciones que nos ha dejado este largometraje.

1 El duelo es necesario y no lineal

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El duelo es ese proceso que todos enfrentamos cuando tenemos una pérdida por muy pequeña o grande que sea, desde un cambio laboral, hasta la muerte de un ser querido.

En el caso de Jill, la pérdida de su hermana con cáncer fue muy difícil de superar. Su manera de trabajar en ese duelo fue por medio de mensajes de voz que dejaba en el buzón de Isabelle.

A lo largo de la película vemos que el duelo no es lineal y que muchas veces es distinto al de los demás. Incluso en algunas ocasiones puede parecer caótico, absurdo y lleno de altibajos. Todos tenemos un tiempo y una manera distinta de superar el duelo, con días más difíciles que otros.

2 La vulnerabilidad requiere un espacio seguro

Jill solo logra ser 100% honesta cuando cree que le está hablando al contestador de su hermana. Cuando desaparece la presión del juicio ajeno, o la necesidad de guardar las apariencias, muestra sus miedos, fracasos e imperfecciones más crudas.

Para sanar necesitamos espacios (o personas) donde podamos quitarnos la máscara. A veces, soltar lo que llevamos dentro sin filtrar ni editar es el primer paso para procesarlo.

3 El verdadero amor abraza tu pasado

Cuando Jill comienza a salir con Wes, él comprende el vacío que ella tiene al haber perdido a su hermana y no intenta reemplazarla; por el contrario, abraza sus heridas y entiende que cada una es parte de su historia y es lo que forma su personalidad.

4 Amistades genuinas

La película también profundiza en la importancia de tener amistades que busquen nuestro bien mayor, incluso si necesitan confrontarnos para ayudarnos a sacar nuestra mejor versión.

En el caso de Wes, son sus amigos quienes lo impulsan a dar lo mejor de sí hablando claro con él. Estas escenas nos muestran la importancia de mantener nuestra red de apoyo cerca.

5 Soltar no significa olvidar

IMDB

Continuar con tu vida no equivale a traicionar la memoria de quien ya no está. La película aborda la culpa que a menudo sentimos cuando volvemos a enamorarnos, a reír o a planear el futuro tras una pérdida.

Una última nota…