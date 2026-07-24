Esta santa española ayudaba a trabajadoras sexuales enfermas

Santa María Micaela, nacida en el seno de una familia privilegiada, sufrió una tragedia y fundó una congregación religiosa para ayudar a las mujeres que estaban pasando por dificultades

Santa María Micaela del Santísimo Sacramento provenía de una familia noble marcada por múltiples tragedias. Sin embargo, dedicó toda su energía a ayudar a las mujeres a abandonar la prostitución para llevar una vida plena y feliz. La comunidad religiosa que fundó continúa hoy su importante labor.

Una joven marcada por la tragedia

María Micaela nació el día de Año Nuevo de 1809 en el seno de una familia adinerada de Madrid, España. Su padre, Miguel Desmaissières y Flores, fue un militar condecorado de una larga estirpe de hombres de armas. Su madre, Bernarda López de Dicastillo y Olmeda, era una mujer devota de familia noble; ostentaba los títulos de Condesa de la Vega del Pozo y Marquesa de Los Llanos de Alguazas. Además, fue dama de compañía de la reina española María Luisa de Parma, esposa del rey Carlos IV.

María Micaela fue una de los nueve hijos de esta distinguida pareja, de los cuales solo cinco sobrevivieron a la infancia. A los nueve años, fue enviada junto con su hermana Manuela a estudiar a un colegio dirigido por monjas ursulinas en Francia.

Su familia pronto se vio azotada por la tragedia. Su padre falleció en 1822 a causa de las secuelas de las heridas de guerra. María Micaela tenía tan solo 13 años. Tres años después, su hermano murió en un accidente a caballo. Poco después, su hermana Engracia sufrió una lesión en la cabeza que le provocó problemas de salud mental de los que nunca se recuperaría por completo.

Las semillas de su vocación

En medio de esta desgracia, la madre de la futura santa, comprensiblemente, deseaba tener cerca a sus dos hijas menores. Por ello, llevó a María Micaela y Manuela de regreso a su hogar en España, donde dividían su tiempo entre Madrid en invierno y la cercana ciudad de Guadalajara en verano.

Su madre se dedicó a completar la educación de sus hijas y se aseguró de que recibieran una sólida formación en la fe, así como en materias académicas y prácticas. Aprendieron catecismo y a rezar, a hablar diferentes idiomas, a coser, a pintar e incluso a cocinar y planchar.

María Micaela ya mostraba sus inclinaciones religiosas, destacándose por su amor a la Eucaristía y a los demás. Combinaba la vida social de una aristócrata con la espiritualidad y la caridad de una verdadera cristiana. Los enfermos, los ancianos y los pobres eran su preocupación. Los visitaba y les daba ropa, dinero y joyas que podían vender, algunas de las cuales recibía como regalos de amigos.

En cierto momento, su madre aceptó la propuesta de otra familia noble de casar a María Micaela con su hijo. Estuvieron comprometidos durante tres años y entablaron una relación verdaderamente amorosa. Sin embargo, cambios en la situación económica de la familia de su prometido los llevaron a cancelar la boda.

En 1841, cuando María Micaela tenía 32 años, murió su madre, y su hermana Manuela también falleció dos años después.

Descubriendo su llamada

Estas pérdidas no desanimaron a la futura santa. Al contrario, parecieron impulsarla a ser aún más compasiva con los demás. En 1844, comenzó a visitar el Hospital de San Juan de Dios, que atendía a mujeres que padecían enfermedades de transmisión sexual, principalmente prostitutas. Realizaba estas visitas en compañía de una amiga íntima, María Ignacia Rico de Grande.

María Micaela quedó particularmente impresionada por el caso de una joven de una familia acomodada que había sido seducida por un libertino que la contagió de una enfermedad, le robó todas sus pertenencias y la abandonó.

Al ver la difícil situación de estas mujeres, se inspiró para fundar la Casa de María Santísima, con la ayuda de María Ignacia. Esta institución combinaba una residencia con una escuela para brindar a las exprostitutas del hospital educación y los medios para salir adelante en la vida sin tener que volver a las calles.

Las circunstancias familiares obligaron a María Micaela a confiar su nuevo trabajo a una amiga, la Marquesa de Malpica, y a marcharse a París en 1847. Allí, en Pentecostés, tuvo una experiencia mística. Fue un momento transformador que la llevó a prometer ingresar en la vida religiosa para poder dedicarse por completo a su nuevo proyecto. En 1850, se instaló en la casa de las mujeres a las que ayudaba, dejando atrás el lujo.

Una fundadora que dedicó su vida al servicio

Seis años después, recibió la aprobación eclesiástica para su nueva fundación: la congregación religiosa de las Hermanas Adoradoras y Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Vendió todo lo que tenía para financiar sus conventos y casas, a pesar de la incomprensión de su familia y amigos.

Durante su vida, fundó siete casas de su instituto. Era conocida por su santidad e intelecto, hasta el punto de que la reina Isabel II de España comenzó a consultarla regularmente en 1857.

En agosto de 1865, mientras cuidaba a las hermanas de su congregación que padecían cólera, contrajo la enfermedad. Falleció poco después. El Papa Pío XI la beatificó en 1925 y la canonizó en 1934.