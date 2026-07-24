El secreto de C.S Lewis para mantener vínculos duraderos 

¿Has notado que en la edad adulta es más difícil sostener vínculos con otras personas? El reconocido autor C.S. Lewis revela su secreto para mantener amistades

A medida que maduramos y llegan nuevas etapas y responsabilidades como la familia, el trabajo, la rutina, etc. Las amistades parecen desvanecerse. Tenemos cientos de seguidores en redes, pero pocos a quién llamar o salir. Formar y mantener vínculos es cada vez más difícil en la edad adulta. C.S. Lewis tiene la fórmula para lograrlo.

¿Una era solitaria?

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Vivimos en la era de la hiperconexión, pero nunca habíamos estado tan solos. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares y las pantallas, la agenda adulta parece no dejar espacio para las relaciones profundas. Es fácil sumar "seguidores", pero ¿cuántas personas en tu lista de contactos te conocen de verdad?

C.S. Lewis, el célebre autor de Las Crónicas de Narnia y Los cuatro amores, no solo fue un brillante pensador, sino un hombre que convirtió la amistad en un pilar fundamental de su vida junto a escritores como J.R.R. Tolkien. Para Lewis, la amistad no era un pasatiempo ni un lujo, sino una de las experiencias más elevadas del ser humano. Y lo mejor de todo: nos dejó las claves para rescatarla en un mundo que la ha olvidado.

1 Pasa del "¿A qué te dedicas?" al "¿Tú también?"

"La amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra: '¡¿Cómo?! ¿Tú también? Creía que era el único'". (Los cuatro amores)

Para el autor, la amistad surge cuando dos personas descubren que comparten una misma inquietud, gusto, dificultad o búsqueda.

En la edad adulta tendemos a relacionarnos desde nuestras "etiquetas" (el trabajo, el puesto, el rol familiar). Lewis nos invita a bajar la guardia. Hacer amigos de verdad requiere atreverse a compartir lo que apasiona o lo que pesa en el alma.

En lugar de quedarte en la conversación trivial, haz preguntas más profundas: ¿Qué libro te ha inspirado?, ¿Cómo estás procesando esta etapa de tu vida?

2 "Mirar en la misma dirección"

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"Normalmente los enamorados están frente a frente, absortos el uno en

el otro; los amigos van el uno al lado del otro, absortos en algún interés común". (Los cuatro amores)

Intentar agendar un café "solo para ponerse al día" a veces fracasa por falta de tiempo. La solución de Lewis es unirse por un interés compartido.

La convivencia obligatoria de la escuela o la universidad ya no está, así que debemos crear espacios donde compartamos un objetivo: un club de lectura, un voluntariado, un grupo pastoral, un deporte o un proyecto creativo.

Dice el autor que la amistad adulta florece mejor cuando camina al lado de una causa o afición común.

3 Defiende la “constancia del ritual”

La amistad de Lewis y Tolkien no sobrevivió por casualidad, sino por disciplina. Se reunían sin falta los martes por la mañana en el pub The Eagle and Child y los jueves por la noche en la residencia de Lewis.

Si esperas a tener "tiempo libre" para ver a tus amigos en medio de la rutina, nunca los verás. Hay que agendar la amistad. Establecer un momento fijo, ya sea un desayuno el primer sábado de cada mes, o bien, una llamada semanal o simplemente ir a tomar un café cada cierto tiempo. De esta manera ya tendrás contemplado en tu agenda ver a tu amigo.

4 Mantén la puerta abierta

A diferencia del amor romántico, que es exclusivo, la amistad es inclusiva. Lewis decía que un nuevo amigo no le quita nada a los amigos antiguos, sino que saca a la luz facetas de ellos que antes estaban ocultas.

Por eso es importante que no te cierres al grupo de siempre o al grupo que tenías en la preparatoria, sino que también puedas conocer a nuevas personas y establecer una nueva amistad que también puede dar mucho fruto.