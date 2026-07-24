Casitas a santa ana: una antigua tradición bogotana 

Como madre y esposa, santa Ana supo lo que era construir y sostener un hogar; por ello, en Bogotá, Colombia, los católicos han encontrado en ella la intercesión adecuada para aumentar la fe y construir esa vivienda digna que cualquier familia necesita para crecer segura

En pleno centro de la capital y ciudad más grande de Colombia se encuentra la iglesia más antigua que se conserva en Bogotá: la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVI.

Este edificio, de techo estilo mudéjar, con un retablo central renacentista y altares laterales con tallas del periodo colonial, es una importante joya arquitectónica cuya historia comenzó con la llegada de la Orden Franciscana al Nuevo Reino de Granada en 1550.

Interior de la Iglesia de san Francisco Posztos | Shutterstock

Entre sus retablos y altares secundarios un detalle destaca. A la derecha, a los pies de santa Ana, cientos de cartas y casas en tamaño miniatura apiladas sobre su altar.

Se trata de una tradición tan antigua y arraigada que se desconoce el momento exacto de su aparición.

Patrona de los que buscan hogar

Según los vigilantes de esta iglesia, la tradición consiste en acudir a rezar a santa Ana para que, por su intercesión, Dios conceda a las familias un hogar digno en donde establecerse. Aunque lo más común es que las familias acudan a ella para comprar una casa, también acuden aquellos que desean venderla o que atraviesan por un problema o dificultad relacionado a su residencia.

Además de colocar las casas en miniatura -elaboradas por los mismos fieles en papel, cartón o madera- también es común ver cartas, llaves o escrituras depositadas bajo la imagen de la madre de la Virgen María.

Casas depositadas a los pies de santa Ana como señal de confianza y devoción Majo Frías | Aleteia

Aunque esta es una antigua práctica de piedad popular que se ha dio extendiendo y modificando en sus formas, tanto vigilantes del templo como la misma Arquidiócesis de Bogotá reconocen que los fieles depositan las casas en miniatura antes o después de rezar la novena a la santa, la cual puede consultarse aquí.

A lo largo de los años, esta tradición se ha extendido tan ampliamente en la ciudad que incluso se ha replicado en otros templos, como en la Parroquia de Santa Ana, ubicada en Teusaquillo. Pero a pesar de ello, una cosa prevalece: más que un ritual o superstición, quienes depositan su casita están convencidos de que se trata solo de una tradición, el favor lo alcanza Dios, al ver la fe con la que sus hijos se acercan a presentar sus peticiones.

Majo Frías | Aleteia

Otros patronazgos y tradiciones en el mundo

A la madre de la Virgen María también se le reconoce como protectora de sastres y tejedores, pues como todas las madres, fue ella quien enseñó a María a realizar las tareas domésticas, como coser y tejer.

También es patrona de los partos difíciles y de las embarazadas por haber quedado en cinta a una edad avanzada. Por ello, en algunas partes de México, las mujeres con problemas de fertilidad se encomiendan a ella y acuden a barrer el templo en la víspera de su fiesta.

Es patrona, también, de las mujeres viudas, madres de familia y de las mujeres trabajadoras.

La devoción popular también la conoce como patrona de orfebres y mineros por ser ella quien llevó a la Virgen -una joya preciosa- en su seno. Sin embargo, otras tradiciones atribuyen este patronazgo a su trabajo silencioso y oculto dentro del hogar.