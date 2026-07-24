Arte contemporáneo para acercarse al Apóstol Santiago

La valentía y la fe del patrón de España expresada en música, pintura, danza y cine actual

Santiago sigue inspirando hoy, como a lo largo de los siglos, arte que ensalza su fe y su valentía.

Música, danza, artes plásticas, cinematográficas,… expresan con lenguajes nuevos la fuerza interior que le llevó a evangelizar Hispania y a convertirse en el primer apóstol mártir.

Por ejemplo, el Himno al Apóstol Santiago de la Misa en su honor está inspirado en los textos de los antiguos himnos latinos y aúna sonidos tradicionales del canto gregoriano con otros de origen medieval.

Lo compuso el maestro de capilla de la Catedral de Roma Marco Frisina para el Jacobeo del año 2022.

Su música solemne y gozosa muestra las principales características del Apóstol y del Santuario de Compostela donde se veneran sus restos mortales.

Himno al Apóstol Santiago

Santiago, Apóstol del Señor, testigo de Cristo: tú eres guía y auxilio de aquellos que confían en ti. Dios, Padre y Rey del mundo entero, distribuyendo las naciones escogió a Santiago patrón de toda España. Primero entre los Apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. Benditos los pies de aquellos que vienen para anunciar la paz de Cristo. Él envía a los que anuncian su voz, grito del Verbo. Ofrece a los hombres, como una luz, ejemplo de amor y de entrega, un camino de esperanza y fe verdadera. Primero entre los Apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. Las puertas se abren con alegría llamando a los pecadores. La gracia llenará el corazón de los que se conviertan. Al Padre creador la gloria eterna, al Hijo que salva al mundo, y al Espíritu Santo nuestra alabanza. Primero entre los Apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. Herru Sanctiagu, Got Sanctiagu, E ultreia e suseia Deus adiuvanos. Amén.

Los 365 rostros del Apóstol Santiago

En pintura, el artista cubano David Planas combinó en una obra de gran formato la cara del apóstol Santiago del parteluz del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana con la suya propia.

Durante el Jubileo del año 2022, esta colorida expresión plástica llamada Los 365 rostros del Apóstol Santiago se exhibió en la nave central del templo barroco y formó parte de la exposición Iacobus.

Los 365 rostros del Apóstol Santiago | Museo catedral de Santiago

Planas ve importante “traer la contemporaneidad a la idea del Camino” de Santiago usando recursos, materiales y visiones contemporáneas en el arte para acercarse a las personas de hoy.

“No es que se pueda realizar nada extraordinario en este momento, pero estamos en el siglo XXI y no podemos elaborar las piezas que se hacían antes”, declaró en una entrevista publicada en La voz de Galicia.

“Además, el Camino no es lo mismo que hace siglos, tampoco Santiago [la ciudad, n.d.r.]; entonces, es también una manera de reflejar que la sociedad va cambiando”, añadió.

Película Santiago Apóstol

Este drama del año 2017 dirigido por Alan Coton muestra la vida del apóstol Santiago, su encuentro con Jesús de Nazaret y su evangelización por Hispania.

Filmada en entornos naturales y monasterios de Galicia y Almería, ensalza la nobleza del patrón de España cuya tumba visitan cada año millones de peregrinos.

El actor protagonista del film, Julián Gil, afirmó que representar al santo en esta producción independiente de Beverly Hillss Entertainment repercutió profundamente en su fe católica.

Danza de los Santiagos

Los llamados Santiagueros escenifican con bailes tradicionales la batalla que los cristianos libraron contra los musulmanes en lo que hoy es España cuando recibieron la aparición del apóstol Santiago.