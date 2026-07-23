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(VIDEO) Con sabor a Perú, ¿cómo toma el café el Papa?

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Guillermo Arévalo - publicado el 23/07/26
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Antes de llegar a Roma, Robert Prevost pasó varios años en Perú. Allí adoptó una costumbre local para tomar café: fuerte y sin leche

¿Cómo tomaba el café el papa León XIV en Perú? La pregunta podría parecer una simple curiosidad, pero detrás de una taza hay una pequeña historia que habla de la cercanía de Robert Prevost con la cultura peruana, el país donde pasó varios años de su vida como misionero, sacerdote y obispo.

Cuando estaba al frente de la diócesis de Chiclayo, el futuro Papa tenía un lugar habitual para desayunar. Allí, según recuerdan quienes lo atendían, pedía el café de una manera muy particular.

Una costumbre sencilla que permite descubrir un poco más del hombre que hoy ocupa la sede de Pedro.

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