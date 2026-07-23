Seis lecciones de vida de “La Odisea” de Christopher Nolan

"La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, en cartelera en México desde el 16 de julio, va más allá de simplemente narrar el regreso de Odiseo. Al reinterpretar el poema de Homero, ofrece una profunda reflexión sobre la familia, la lealtad, la esperanza y la libertad

¿Qué pasaría si el mundo hubiera perdido todo aquello que lo mantenía unido? Un mundo desorientado, donde las familias están fragmentadas, donde la violencia parece haber suplantado la fraternidad y el sentido de lo divino se ha desvanecido gradualmente. Es en este mundo tumultuoso donde Telémaco, un joven que crece sin su padre y busca un sentido a la vida, se desarrolla. Este es el punto de partida de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, estrenada en cines el 16 de julio, que retoma el antiguo poema de Homero a la vez que ofrece una reflexión contemporánea sobre la familia, la lealtad, la esperanza y la libertad. Bajo su apariencia épica, La Odisea invita a una profunda reflexión. Aquí hay seis lecciones que podemos extraer de la película (alerta de spoiler).

1 La familia es el primer pilar de cualquier sociedad

Mucho más que una historia de aventuras, La Odisea es una profunda reflexión sobre la paternidad. Si bien Odiseo ganó la Guerra de Troya tras diez años de lucha, su regreso a Ítaca se ve constantemente retrasado por nuevas adversidades. Mientras tanto, su esposa Penélope y su hijo Telémaco ven su hogar amenazado por pretendientes que abusan de las sagradas leyes de la hospitalidad, tan apreciadas por la civilización griega, para asentarse en su casa y agotar sus recursos. Así, paralelamente al largo viaje de Odiseo de regreso a casa, la película sigue el camino iniciático de Telémaco. Al encontrar a Odiseo, descubre no solo al hombre cuyo nombre lleva, sino también un modelo a seguir al que puede aspirar. "No sé dónde está, pero ahora sé quién es", le confiesa a su madre, redescubriendo una esperanza que parecía perdida.

Frente a él se encuentran los pretendientes, hijos de una generación marcada por la guerra y privada de sus padres. El propio Odiseo comprende el precio de su ausencia al reconocer haber roto "los frágiles lazos entre los hombres". El verdadero triunfo de la Odisea, por lo tanto, no reside solo en el de un rey que recupera su trono, sino en el de un padre que finalmente regresa con su familia, restaurando la unidad y el orden en su hogar.

Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) en Ítaca. Universal Pictures

2 El amor crece a través de la fidelidad

La película también celebra la fuerza de la fidelidad conyugal. Penélope tendría motivos de sobra para romper sus votos, ya que la ausencia de Odiseo parece interminable y sus pretendientes son cada vez más insistentes. Sin embargo, decide permanecer fiel, aun sin saber si su esposo sigue vivo. De igual modo, a diferencia del héroe de Homero, el Odiseo de Christopher Nolan se presenta como un esposo fiel, cuyo regreso está motivado por su amor a Penélope. Su amor no se basa en las circunstancias, sino en una promesa hecha libremente. Es esta fidelidad la que confiere a su reencuentro un significado profundamente conmovedor.

3 Huir nunca trae paz

La película también ofrece una reflexión oportuna sobre la tentación del escapismo. Ya sea el interminable desplazamiento por las redes sociales, el trabajo, el alcohol o cualquier otro refugio que nos distraiga de la realidad, cualquiera puede verse tentado a huir de aquello que le causa sufrimiento en lugar de afrontarlo. Para ilustrar esto, Christopher Nolan condensa dos episodios del poema de Homero: las flores de loto, cuyas propiedades embriagadoras hacen que los hombres olviden incluso su deseo de regresar a casa, y el cautiverio de Odiseo con la ninfa Calipso.

En la película, el loto alivia momentáneamente el sufrimiento de Odiseo y lo sume en una especie de olvido. Solo renunciando a esta evasión y regresando a sus responsabilidades con su esposa, su hijo y su reino recupera su libertad. Esto nos recuerda que la verdadera sanación rara vez proviene de la huida, sino del valor para afrontar la realidad.

Matt Damon en el papel de Ulises. Universal Pictures

4 Una victoria solo tiene valor si es justa

A lo largo de la película, Odiseo está atormentado por la forma en que ganó la guerra de Troya. Para permitir que los griegos se apoderaran de la ciudad, ideó la estratagema del caballo de Troya. Presentado como una ofrenda de rendición, en realidad ocultaba a guerreros que abrirían las puertas de la ciudad durante la noche.

Durante siglos, esta estratagema ha suscitado interrogantes morales. Dante, en su Divina Comedia, llega incluso a condenar a Odiseo al infierno por este engaño. Christopher Nolan retoma esta interpretación, retratando a un héroe incapaz de regocijarse plenamente en su victoria. Tras el triunfo militar yace una herida que lo atormenta sin cesar. La película nos recuerda así que la grandeza de una victoria no solo depende del resultado obtenido, sino también de los medios empleados para lograrlo. Un final feliz no siempre basta para justificar el camino que conduce a él.

5 Rechazar todos los límites es perder la humanidad

En varias ocasiones, la película muestra las consecuencias de renunciar a la dignidad humana. Los pretendientes viven en el exceso y desprecian las sagradas normas de la hospitalidad. Más tarde, a pesar de las advertencias, los compañeros de Odiseo masacran los rebaños sagrados del dios Helios. En cada caso, se repite el mismo mecanismo: la humanidad rechaza cualquier límite y solo busca la satisfacción inmediata de sus propios deseos.

Esta idea encuentra su expresión más impactante en el episodio de Circe. En el poema de Homero, al igual que en la película, Circe transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos. Esta metamorfosis da forma visible a su progresiva pérdida de humanidad, al renunciar a la razón y al respeto por las leyes que sustentan su dignidad. La Odisea muestra que la verdadera libertad no consiste en ceder a todos los deseos, sino en permanecer fieles a aquello que enaltece a la humanidad.

6 Toda libertad implica responsabilidad

A lo largo de la película, las leyes de Zeus se presentan como el fundamento del orden mundial. Entre ellas, la sagrada ley de la hospitalidad ocupa un lugar central. Quienes la desobedecen, ya sean los pretendientes que residen en el palacio de Odiseo o su tripulación, que sacrifica los rebaños sagrados del dios Helios, sufren las consecuencias.