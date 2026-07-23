Obispos estadounidenses: Las muertes de inmigrantes “no deben normalizarse”

Tras al menos nueve muertes ocurridas durante operaciones de control migratorio del ICE, dos obispos exigen rendición de cuentas, transparencia y respeto por la dignidad humana

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Dos obispos católicos estadounidenses de alto rango publicaron el lunes una reflexión pastoral en la que piden rendición de cuentas y transparencia en la aplicación de las leyes de inmigración, tras una serie de muertes ocurridas durante operaciones del ICE en todo el país que han planteado interrogantes urgentes sobre el uso de la fuerza letal.

El obispo Daniel E. Garcia, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y el obispo Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración, emitieron una declaración el 20 de julio, en la que afirman que "los actos que menoscaban o ignoran la dignidad de cualquier persona o grupo de personas nunca deben normalizarse en nuestra sociedad".

La declaración se produce después de que al menos nueve personas hayan muerto durante operaciones de control migratorio desde la implementación de la nueva estrategia del gobierno actual. El caso más reciente fue el de un colombiano de 26 años, quien murió a tiros a manos de un agente del ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio. Este tiroteo ocurrió menos de una semana después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano cuya familia afirmó que estaba tramitando su estatus legal, muriera a tiros a manos de un agente de inmigración en Houston, Texas, el 7 de julio. Su familia declaró que se dirigía a su trabajo en la construcción. Las autoridades federales indicaron que intentó embestir con su vehículo a un agente. La versión del gobierno ha sido cuestionada repetidamente por testigos, familiares y, en algunos casos, por evidencia en video.

Entre los casos más sonados ocurridos anteriormente se encuentran las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, ambos abatidos a tiros durante operativos de control de inmigración en Minnesota en enero.

No solo tiroteos

Las muertes no se limitan a los tiroteos. Al menos 30 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025 , la cifra más alta en dos décadas, y se prevé que 2026 supere ese récord.

Los obispos se cuidaron de distinguir entre sus preocupaciones pastorales y las cuestiones de derecho civil, pero instaron a rechazar la deshumanización en todos los ámbitos. "La deshumanización de los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, es un ejemplo de ello", escribieron; "la difamación de los agentes del orden es otro". Afirmaron "el papel legítimo de las autoridades civiles para aplicar la ley de manera humana y con respeto a los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la vida y al debido proceso", al tiempo que insistieron en que "el poder del Estado debe ejercerse siempre dentro de los límites de la ley moral".

El comunicado también abordó directamente el perfilamiento racial, calificándolo de violación de la dignidad otorgada por Dios que "inflige un daño profundo a las personas, las familias y las comunidades al fomentar el miedo, erosionar la confianza y aumentar el riesgo de resultados injustos e incluso trágicos".

La reflexión se basó en una declaración emitida por la asamblea de obispos estadounidenses en pleno el pasado mes de noviembre en Baltimore, en la que los obispos expresaron su preocupación por "un clima de miedo y ansiedad en torno a cuestiones de elaboración de perfiles raciales y control de la inmigración" entre sus fieles.

"Como católicos", decía el comunicado del lunes, "creemos que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, lamentamos profundamente cualquier situación en la que la vida humana llegue a un final antinatural. Esta es una enseñanza fundamental de nuestra fe y una que nunca nos cansaremos de proclamar como discípulos de Nuestro Señor Jesucristo".