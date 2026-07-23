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León XIV hizo un llamamiento al rechazo del “materialismo y el consumismo”

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 23/07/26
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Mientras el pontífice continúa de vacaciones, la revista Piazza San Pietro publicó una carta en la que León XIV da respuesta a un lector y lo invita a priorizar las experiencias humanas y religiosas

León XIV asegura en una carta publicada el 23 de julio de 2026 por la revista Piazza San Pietro, publicación de la Basílica de San Pedro. El pontífice estadounidense, que disfruta de un periodo de descanso en Castel Gandolfo hasta el 27 de julio, responde a la carta de un lector y aboga por priorizar las experiencias humanas, sociales y religiosas.

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Tags:
cartaconsumismopapa leon xiv
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