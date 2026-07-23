León XIV hizo un llamamiento al rechazo del “materialismo y el consumismo”

León XIV asegura en una carta publicada el 23 de julio de 2026 por la revista Piazza San Pietro, publicación de la Basílica de San Pedro. El pontífice estadounidense, que disfruta de un periodo de descanso en Castel Gandolfo hasta el 27 de julio, responde a la carta de un lector y aboga por priorizar las experiencias humanas, sociales y religiosas.

Mientras el pontífice continúa de vacaciones, la revista Piazza San Pietro publicó una carta en la que León XIV da respuesta a un lector y lo invita a priorizar las experiencias humanas y religiosas

El Papa número 267, al igual que Francisco antes que él, tiene la costumbre de colaborar regularmente con esta revista, lanzada en 2024, respondiendo a las cartas de los lectores. En esta ocasión, Maurizio le escribió preguntando "cómo crecer en la fe durante las fiestas". En su carta, este romano le pedía consejo sobre cómo bajar el ritmo frenético e incesante de la vida cotidiana y redescubrir una dimensión más profunda de su vida interior.

En su respuesta, el pontífice asegura que piensa ante todo en "los pobres y en todos aquellos que, debido a diversas dificultades, ni siquiera pueden permitirse unos pocos días de descanso". Menciona también a los enfermos "que han perdido la fe en la vida", a quienes están "abrumados por el dolor", a las víctimas "de las guerras, el odio, el terrorismo y la violencia", pero también a los perseguidos "por su fe o su compromiso con la justicia".

Se prestará especial atención a las personas mayores

Las vacaciones deberían ser "un tiempo de descanso" donde todos puedan experimentar "momentos genuinos de amistad y convivencia", explica León XIV. Así, espera que este verano ofrezca a los cristianos la oportunidad de vivir "experiencias humanas, sociales y religiosas", pero también que les permita "profundizar en su misión en la Iglesia y en la sociedad".

A las familias, el Papa recomienda: "No dejen solos a sus parientes mayores". Y a los voluntarios: "Comprométanse a llevar humanidad y esperanza a quienes sufren". Finalmente, aconseja a todos aprovechar "el verano para vivir el Evangelio".

El Papa nos invita a reconocer el "privilegio" de cuidar a los pobres: "Es un servicio prestado a Cristo mismo", afirma. Sin embargo, recomienda no ceder a los "excesos" ni al "despilfarro". Haciendo un llamado al rechazo del "materialismo y el consumismo", el sucesor nos exhorta a aprender la "sobriedad". "La acumulación de posesiones obstaculiza la evangelización", asevera.