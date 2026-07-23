“La espera de un hijo también es un espacio para la gracia”

A sus 26 años, Anne-Louise comparte en Instagram la belleza de las cosas sencillas, su vida de pareja y su fe. Casada desde 2024, esta joven de La Rochelle también narra, con mucha delicadeza, otra realidad: la de la esperanza de tener un hijo. Un testimonio con el que se identifican miles de mujeres y parejas

Esa noche de febrero de 2023, Anne-Louise no tiene ganas de salir. Unos amigos le proponen ir a ver una película al cine. Ella quiere rechazar la invitación, pero al final decide ir. Al llegar, se encuentra con una decena de jóvenes que no conoce. Ella, que se describe a sí misma como introvertida, sin embargo, conversa con cada uno de ellos. Al final de la noche, un joven la acompaña hasta su auto: justo frente a su casa. Charlan hasta bien entrada la noche. "Después, nos volvimos a ver cada vez con más frecuencia y, de verdad, ya no nos separamos", confiesa.

Unos meses más tarde, el joven se une a su plan de emprender el Camino de Santiago. El camino se convierte en un tiempo de reflexión para ambos. Al regresar, él le pide matrimonio. "Desde el principio hubo una especie de certeza, esa intuición de decirse: 'Es él', a pesar de las dudas y los miedos". Se casan en septiembre de 2024, un año y medio después de conocerse. Es el inicio de una aventura que la joven comienza a compartir en las redes sociales.

La belleza de las cosas sencillas

Anne-Louise Beaudesson

Desde hace varios años, Anne-Louise tiene una cuenta de Instagram. La hizo pública cuando se comprometió, sin ningún propósito en particular. "Simplemente quería crear vínculos, guardar recuerdos", cuenta. Después de la boda, sus publicaciones fueron adquiriendo poco a poco otra dimensión.

Allí comparte "la belleza de lo cotidiano, la alegría de las pequeñas cosas", reflexiones sobre la pareja, algunas ideas de estilo de vida y una fe que se deja entrever. "Me encanta ese contraste entre cosas ligeras y otras más profundas", confiesa la joven. "Es un espacio que refleja mi vida interior".

Para su gran sorpresa, los seguidores acuden en masa. Hoy en día son casi 4.700 los que siguen su día a día. "Es muy intimidante ver que tanta gente se toma el tiempo de leerme y escribirme. Recibo muchísimos mensajes. Me conmueve mucho porque, más allá de la pantalla, estas interacciones son profundamente humanas".

"Nunca nos habíamos imaginado vivir solo los dos"

Entre los temas que aparecen con frecuencia en sus publicaciones se encuentra el de la esperanza de tener un hijo. "En la 'cathosfera' (esfera católica, nota de editor), a veces existe la idea de que, naturalmente, nueve meses después de la boda, llega un hijo", explica Anne-Louise. La realidad de su pareja es diferente. Procedente de una familia de tres hermanos, casada con un hombre que tiene siete, la joven nunca se había imaginado una vida sin hijos. "Ni siquiera era un tema en el que pensar, simplemente un hecho. Nunca nos habíamos imaginado vivir solo los dos".

Así que empieza a poner palabras a lo que está viviendo. "Siempre he tenido la necesidad de hablar, de expresar las cosas. Y me di cuenta de que esta realidad afectaba a muchísimas personas". Los mensajes de sus seguidores son numerosos. Las mujeres le cuentan sus propias historias, sus expectativas y sus esperanzas.

"No soy madre, pero no por eso soy una mujer menos"

En la primavera de 2026, una de sus publicaciones tuvo especial repercusión. Con motivo del Día de las Madres, reaccionó ante algunas publicaciones que deseaban un feliz día a las mujeres que esperaban un hijo. "Entiendo profundamente la bondad que se esconde detrás de esas palabras, pero también tengo la convicción de que las palabras tienen un significado y que ese significado es valioso", afirma.

Y continúa: "Estoy pasando por un proceso de infertilidad y, a pesar de todo el espacio que le estoy preparando en mi corazón, no soy madre. Todavía no. No es ni un juicio ni una merma de lo que soy, es simplemente la realidad".

Para Anne-Louise, el deseo de aliviar o consolar el sufrimiento no debe llevar a negar la realidad. "Las palabras pueden ser una inmensa fuente de consuelo y alivio, pero no deben sustituir a la realidad, incluso cuando esta es difícil". Lejos de cualquier amargura, su mensaje es un llamado a reconocer y aceptar lo que viven las parejas que esperan un hijo. "Aún no somos madres, pero no somos mujeres menos valiosas".

Otra forma de fecundidad

Una prueba que le enseña a ver la vida de otra manera. "La infertilidad es un camino hacia la aceptación. Es el duelo por la maternidad tal como la habíamos imaginado. Un duelo discreto, que se repite cada mes". Y, sin embargo, en medio de esta herida, descubre otra forma de fecundidad. "Esto desarrolla mi capacidad de amar, de ser paciente, de valorar mi relación de pareja y de ver la vida de otra manera".

Profundamente convencida de que las mujeres que esperan un hijo, al igual que las personas que viven una espera no elegida, como por ejemplo debido a una enfermedad o al celibato, poseen una fecundidad propia, Anne-Louise considera que "merece ser acogida y reconocida como tal".

Una esperanza que se sustenta en una fe profunda. Justo después de su boda, Anne-Louise sufrió una profunda depresión. En esa noche interior devastadora, su fe se volvió aún más concreta. "Dios realmente se unió a mí en mi sufrimiento".