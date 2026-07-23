Esta es la imagen carmelita más antigua de Nuestra Señora

"La Bruna" es considerada, en general, como la imagen más antigua de Nuestra Señora que ha sido venerada por la Orden del Carmelo

La Orden de los Carmelitas lleva siglos dedicada a la Santísima Virgen María y es conocida sobre todo por el escapulario marrón y la devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Aproximadamente al mismo tiempo en que San Simón Stock recibió la legendaria revelación del escapulario marrón, los ermitaños del Monte Carmelo se dedicaban a venerar un ícono particular de la Santísima Virgen María. Se trata de una antigua pintura carmelita.

La imagen, pintada al estilo de los íconos orientales, data del siglo XIII y se describe como un ícono de la Virgen María "de la ternura"; se la conoce como "La Bruna".

La Bruna

Al igual que muchos otros íconos de Nuestra Señora, se cree que La Bruna fue pintada por el propio san Lucas, o al menos se basó en el prototipo que, según se dice, creó san Lucas. Se la llama "La Bruna", "la Morena"!, debido al tono oscuro de su piel.

El ícono permaneció con los carmelitas en el Monte Carmelo hasta el siglo XIII, cuando Tierra Santa se convirtió en un lugar muy peligroso durante las cruzadas.

La llevada de la Virgen

Los carmelitas huyeron del Monte Carmelo y se dirigieron a diversos lugares, como Italia, adonde llevaron el ícono de la Virgen María. Llevaron este ícono en particular a las afueras de Nápoles, donde se encuentra desde entonces.

Muchas personas en Italia se han dedicado a la devoción de este ícono y su popularidad se ha extendido por todo el país y más allá.