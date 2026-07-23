Descanso real: los 7 tipos que probablemente no conocías

¿Te ha pasado que duermes pero no descansas? Dormir es solo una parte de la ecuación. Descubre qué tipo de energía te está faltando y cómo recuperarla

Dormir profundo y sentir que recargamos energías no solo depende de a qué hora te fuiste a acostar sino que empieza mucho antes ya que, para tener un sueño reparador y sentir verdaderamente el descanso se debe trabajar durante el día para ir relajando el sistema nervioso.

¿Dormir y descansar son lo mismo?

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La Dra. Saundra Dalton-Smith señala con frecuencia que la sociedad comete el error de usar "dormir" y "descansar" como sinónimos.

"El sueño es solo una actividad física de cesación. El descanso, en cambio, es una acción intencional de restauración. El descanso es el puente que nos permite tener un sueño de calidad".

No solo se trata del tiempo, sino de la calidad del sueño, por eso no siempre las 8 horas recomendadas curan el cansancio; si la batería que tienes agotada es la creativa o la emocional, acostarte no la va a recargar.

Te presentamos estos siete tipos de descanso propuestos por la doctora Saundra y explicados en su libro Sacred Rest.

1 Descanso Físico (Pasivo y Activo)

Diagnóstico: Dolor muscular, fatiga corporal y pesadez.

Solución: No solo dormir; incluye estiramientos suaves, masajes descontracturantes o relajantes y ejercicios de respiración para lograr un descanso activo.

Procura dormir con una postura correcta para tu cuerpo, así como también escoger una buena almohada, puedes buscar un antifaz que tape la luz.

2 Descanso Mental

Diagnóstico: Saturación, dispersión u olvidar cosas simples.

Solución: Agendar pausas cada dos horas, puedes dar un paseo para refrescar la memoria. Los especialistas aseguran que una caminata de 20 minutos relaja la mente, obteniendo como resultado mayor inspiración y claridad.

También puedes usar un diario personal o una libreta en la que puedas descargar tus pensamientos antes de acostarte.

3 Descanso sensorial

Diagnóstico: Sobrecarga por pantallas, luces, notificaciones y ruido.

Solución: Apagar pantallas 1 hora antes de dormir y establecer unos "minutos de silencio" a media tarde. También durante el trabajo o el estudio, puedes alejarte un rato de la pantalla para calmar a tu sistema nervioso.

4 Descanso creativo

Diagnóstico: Sentir que "no se te ocurre nada", bloqueo al resolver problemas.

Solución: Exponerte al arte, la música o pasar tiempo en la naturaleza sin el teléfono en la mano. Así podrás aclarar tu mente y obtener nuevas ideas. Muchos grandes pensadores y escritores hicieron sus mejores obras luego de dar un paseo, como es el caso del reconocido Tolkien:

5 Descanso emocional

Diagnóstico: Sentir la necesidad de complacer a todos, guardar lo que sientes por compromiso.

Solución: Practicar la autenticidad, decir "no" sin culpa, establecer límites y expresar cómo te sientes con alguien de confianza.

6 Descanso social

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Diagnóstico: Agotamiento después de convivir con ciertas personas.

Solución: Evaluar tus relaciones; busca interacciones con personas que te recarguen en lugar de drenarte.

7 Descanso espiritual

Diagnóstico: Sensación de vacío, falta de propósito o desconexión.

Solución: Involucrarte en algún grupo pastoral de tu parroquia, dedica unos minutos para al día para orar, haz una visita al Santísimo, por último no dudes en buscar a un director espiritual, quien pueda orientarte en tu camino de fe y a su vez hacerte recomendaciones de lecturas o vida de los santos que puedan inspirarte y que quizás hayan pasado por lo mismo.

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