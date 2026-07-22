Por qué hacer una micro-peregrinación familiar este verano

Estas vacaciones de verano no necesitas viajar a Roma para peregrinar. Tu ciudad puede ser el punto de partida para realizar micro-peregrinaciones en familia

No todas las familias pueden viajar lejos o recorrer el Camino de Santiago en vacaciones. Sin embargo, te tenemos una propuesta única: invita a tu familia a crear "rutas de fe y naturaleza" en la ciudad, donde hagan micro-peregrinaciones de un día en familia a santuarios cercanos, ermitas o parques.

El verano tiene la particularidad de ser la temporada en la que los niños tienen las vacaciones más largas, por lo que muchos padres buscan actividades para hacer en familia; y esta actividad, con gran significado, genera un impacto perdurable. Sin duda, una micro-peregrinación puede ser un momento para recordar y alejarse de la rutina.

A continuación te daremos algunas ideas para preparar un día de peregrinación con tu familia.

1 Perara tu “mochila espiritual”

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Pueden preparar la micro-peregrinación entre todos. Para la mochila espiritual, no te olvides de incluir:

Intenciones familiares

Cantos

Un Rosario

Una biblia

Un crucifijo

2 Contemplar en silencio

El silencio es el lenguaje preferido de Dios. Por lo tanto, puedes enseñar a tus hijos el valor que hay en él. Explícales que es una forma de conversar con Dios, con la Virgen María y con sus santos favoritos.

Si deciden hacer una peregrinación a algún bosque o un parque, pueden contemplar la creación de Dios, a través de la naturaleza, los animales y el cielo. De igual manera, si acuden a una Iglesia, pueden apreciar su arte y las imágenes que estén ahí.

3 La intención

La Intención (El "para qué"): Antes de salir de casa, cada miembro de la familia (incluso los más pequeños) debe pensar en un motivo para caminar: dar gracias por el curso escolar, pedir por un familiar enfermo o superar una dificultad juntos.

4 El valor de la fatiga

Quizás terminen agotados después de caminar un buen rato, sobre todo con el clima de verano, pero es ahí donde obtendrán la recompensa de llegar juntos a la meta.

¿Por qué peregrinar en familia?

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Existen múltiples beneficios para el cuerpo y el alma para quienes deciden peregrinar, como:

Resiliencia y esfuerzo: en cualquier peregrinación hay momentos de cansancio en los que se dificulta seguir adelante. Por ello, son excelentes ejemplos para entender que la dificultad es parte del camino; sin embargo, ese esfuerzo constante le da un gozo muy particular a la recompensa.

Desconexión digital y presencia: la caminata elimina la prisa y abre espacio para conversaciones profundas que no ocurren frente a una pantalla.

Espiritualidad encarnada: la fe y los valores no se aprenden solo en un libro o en una clase, sino caminando, ayudando al hermano cuando se cansa y compartiendo el agua.

El verdadero destino es la unión