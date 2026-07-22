Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV realiza una visita sorpresa al Santuario de la Trinidad en Valle Pietra

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-visits-monastery-saint-benedict-subiaco

© Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 22/07/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En una breve pausa de sus vacaciones, el Papa León XIV visitó el santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra, donde rezó y saludo a fieles y religiosos

El Papa León XIV visitó el Santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra la mañana del 22 de julio de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede al mediodía. Actualmente de vacaciones en Castel Gandolfo, el Papa está aprovechando su agenda reducida para realizar algunas visitas privadas.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsantuariovisita
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día