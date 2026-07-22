León XIV realiza una visita sorpresa al Santuario de la Trinidad en Valle Pietra

El Papa León XIV visitó el Santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra la mañana del 22 de julio de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede al mediodía. Actualmente de vacaciones en Castel Gandolfo, el Papa está aprovechando su agenda reducida para realizar algunas visitas privadas.

En una breve pausa de sus vacaciones, el Papa León XIV visitó el santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra, donde rezó y saludo a fieles y religiosos

El Papa visitó esta mañana el santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra, situado a unos 120 kilómetros de Roma, en la frontera entre Lacio y Abruzos, "deteniéndose a rezar ante el fresco y saludando a algunos fieles y religiosos", según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Este pequeño santuario, situado a 1337 metros de altitud en las laderas del monte Autore, solo abre de mayo a octubre, ya que el clima de gran altitud suele hacerlo inaccesible en invierno. Sin embargo, es uno de los lugares de peregrinación más importantes del centro de Italia, con una historia que se remonta a casi un milenio.

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Aunque sus orígenes exactos siguen siendo inciertos, se menciona en documentos que datan de finales del siglo XI. Según algunos historiadores, este lugar está vinculado a una aparición de la Trinidad a refugiados cristianos en el Monte Autore durante las persecuciones de Nerón, pero existen otras interpretaciones y leyendas sobre los orígenes del santuario.

Se exhibe un fresco del siglo XII de inspiración bizantina que representa a las tres personas de la Trinidad sentadas una junto a la otra, bendiciendo según el rito griego. Esta forma de representación de la Trinidad es excepcional en Occidente.

Una oración en la cueva donde vivió San Benito

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En un segundo telegrama enviado a primera hora de la tarde, la Santa Sede informó que el Papa había visitado el Monasterio de San Benito en Subiaco, a unos cuarenta minutos en coche de Valle Pietra. Este monasterio alberga el Sacro Speco, la cueva donde se dice que San Benito de Nursia, fundador de la orden religiosa benedictina, vivió en penitencia y contemplación en el siglo VI.

En este lugar, el pontífice estadounidense "besó la rodilla de la estatua de San Benito, según la tradición, antes de rezar el Padrenuestro con los presentes". León XIV también dedicó un tiempo a orar ante un fresco del siglo XIII que representa a San Francisco.

Tras esta visita, el sucesor de Pedro se dirigió al Monasterio de Santa Escolástica, situado a pocos minutos de distancia. Almorzó con la comunidad benedictina que allí residía y visitó el claustro y el monasterio.

Estas visitas privadas del Papa son breves interludios en su estancia en Castel Gandolfo, que está previsto que finalice el lunes 27 de julio. El 20 de julio, León XIV ya había visitado la Abadía de Monte Cassino para rezar ante la tumba de San Benito de Nursia.