Geografía del Vaticano: más allá de sus muros

Además de ser el estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano posee otra peculiaridad geográfica: su territorio es, en cierto modo, más extenso fuera de sus fronteras que dentro de ellas. De hecho, la Santa Sede posee numerosos edificios y terrenos que se benefician del principio de extraterritorialidad, especialmente en Roma, pero también en la región circundante. Así, mientras que el territorio papal se extiende sobre 44 hectáreas dentro de los límites de la Ciudad del Vaticano, el Papa ejerce su autoridad temporal sobre aproximadamente 500 hectáreas adicionales de territorio en suelo italiano.

El Vaticano, un enclave de 44 hectáreas dentro de Roma, es un territorio singular. Esta serie de artículos, que serán publicados durante el verano, servirá para comprender mejor este Estado único en el mundo

La extraterritorialidad es un estatus jurídico que otorga protección especial a ciertos lugares, aun cuando se encuentren dentro del territorio de otro Estado. Sin cambiar de país, estos lugares escapan parcialmente a la autoridad de las autoridades públicas locales: por ejemplo, las fuerzas del orden no pueden intervenir libremente en ellos. Este régimen garantiza la independencia y el funcionamiento de la entidad a la que pertenecen estos lugares. En el caso del Vaticano, la gran mayoría de los territorios que se benefician de la extraterritorialidad fueron cedidos por Italia en los Tratados de Letrán de 1929.

La extraterritorialidad surgió de una necesidad práctica en aquel momento. Dado que el territorio del Vaticano era demasiado pequeño para albergar todas las instituciones esenciales para el funcionamiento de la Santa Sede, se creó un estatus legal específico para ciertos territorios. Si bien seguían formando parte íntegramente de Italia, estos territorios gozaban de garantías especiales destinadas a preservar la independencia de la Santa Sede y protegerla de cualquier injerencia de las autoridades italianas. Esta solución se alcanzó tras largas negociaciones para asegurar la independencia de los pontífices en su misión espiritual.

Entre estos territorios, varios edificios están destinados al gobierno de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Palacio del Santo Oficio, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y residencia de muchos miembros de la Curia (el propio León XIV vivió allí durante los primeros meses de su pontificado, residiendo así en territorio italiano). Junto a este edificio, el Aula Pablo VI, construida en 1971, se extiende a ambos lados de la frontera entre el territorio italiano y el vaticano. Por consiguiente, goza, en parte, de un estatus extraterritorial.

Via della Conciliazione, que une la Plaza de San Pedro con el Tíber Antoine Mekary | ALETEIA

Varios edificios que bordean la imponente Via della Conciliazione, que une la Plaza de San Pedro con el Tíber, también se benefician de este estatus: este es el caso del Palazzo dei Convertendi, sede del Dicasterio para las Iglesias Orientales, y el Palazzo San Pio X , sede del Dicasterio para la Comunicación y el último lugar al que el Estado italiano concedió extraterritorialidad en 1979. Los Palacios de las Congregaciones, situados en la esquina entre esta imponente avenida y la Plaza de San Pedro, también están bajo el control del Vaticano; albergan, en particular, el Dicasterio para las Causas de los Santos y la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Lugares de poder, basílicas y residencias de verano

Otros edificios gubernamentales de la Iglesia, dispersos por Roma y cedidos por Italia al Vaticano, incluyen el Palacio de San Calixto, sede de diversos concilios pontificios; el Palacio de Propaganda Fide, sede del Dicasterio para la Evangelización; y el Palacio de la Cancillería, que alberga los tribunales de la Curia Romana. Ciertos edificios pertenecientes a la Diócesis de Roma, de la cual el Papa es teóricamente obispo, también gozan de este estatus. Este es el caso del Palacio del Vicariato en Letrán, que alberga las oficinas administrativas, así como el Pontificio Seminario Romano, donde se forman los sacerdotes de la diócesis.

Los primeros edificios a los que se les concedió extraterritorialidad en virtud de los Tratados de Letrán fueron las tres basílicas mayores: la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros. Además de estas tres iglesias, los edificios adyacentes también se beneficiaron de la extraterritorialidad. Este fue el caso, en particular, del extenso complejo de Letrán, que incluía el palacio papal y la Universidad Pontificia.

Una parte importante del cerro del Janículo también se encuentra bajo estatus extraterritorial. Esto incluye el Hospital Bambino Gesù, la Curia General Jesuita, el Pontificio Colegio Norteamericano, la Pontificia Universidad Urbaniana y otras diez áreas.

Finalmente, dos territorios fuera de la ciudad de Roma también están confiados a la Santa Sede. El primero es el importante complejo de Castel Gandolfo, residencia de verano de los papas, donde León XIV se encuentra actualmente hasta el 27 de julio. Ubicado al sur de Roma, a orillas del lago Albano, incluye el palacio papal, la Villa Cybo, la Villa Barberini y los jardines adyacentes, que albergan el Borgo Laudato si', un laboratorio de ecología integral concebido por el papa Francisco.