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Geografía del Vaticano: más allá de sus muros

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Archives du Vatican

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I.Media - publicado el 22/07/26
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El Vaticano, un enclave de 44 hectáreas dentro de Roma, es un territorio singular. Esta serie de artículos, que serán publicados durante el verano, servirá para comprender mejor este Estado único en el mundo

Además de ser el estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano posee otra peculiaridad geográfica: su territorio es, en cierto modo, más extenso fuera de sus fronteras que dentro de ellas. De hecho, la Santa Sede posee numerosos edificios y terrenos que se benefician del principio de extraterritorialidad, especialmente en Roma, pero también en la región circundante. Así, mientras que el territorio papal se extiende sobre 44 hectáreas dentro de los límites de la Ciudad del Vaticano, el Papa ejerce su autoridad temporal sobre aproximadamente 500 hectáreas adicionales de territorio en suelo italiano.

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