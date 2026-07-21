Saber ganar: la verdadera grandeza de un campeón

Todos ganamos y perdemos en algún punto y aunque se habla más de la actitud que debemos tomar ante la derrota, saber ganar también nos exige un actitud virtuosa

Ganar es fácil cuando se trata de sonreír con éxito ante las cámaras, pero es una de las pruebas de carácter más difíciles para la condición humana. La victoria mal gestionada engendra soberbia, desconecta de la realidad y humilla a quienes perdieron; mientras que saber ganar, edifica, une y genera gratitud.

La verdadera grandeza de un campeón

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Así sean pequeños triunfos o grandes campeonatos -como lo fue la Copa Mundial- hay que aprender a celebrar con júbilo pero sin burlas ni prepotencia, respetando la dignidad de quien se quedó en el camino.

Estas son cuatro actitudes importantes que conviene mencionar y mantener presentes ante una victoria:

1 empatía con quien fue vencido

Es importante que así como nosotros sentimos júbilo por el resultado obtenido, la otra parte experimenta tristeza, y frustración. Por ello, celebrar es válido, pero sin prepotencia, burlas o provocaciones.

2 La gratitud sobre el ego

Recuerda que nadie gana solo. Quien sabe ganar reconoce que su victoria es el resultado del esfuerzo invisible de un equipo, el apoyo interminable de la familia, el esfuerzo de los entrenadores y hasta el aprendizaje por derrotas pasadas, porque cuando se pierde también queda el aprendizaje.

3 La victoria como responsabilidad

El triunfo no es la meta final, sino un medio para servir de ejemplo y recordar la importancia de esforzarse cada día. Un verdadero campeón utiliza su momento de gloria para inspirar a los demás, mantener los pies en la tierra y recordar que la gloria terrenal es pasajera; la verdadera gloria es el cielo.

4 Ayudar a otros a lograrlo también

Después de haber conseguido la victoria es momento de ayudar a aquellos que siguen preparándose y que buscan algún consejo. La parábola de los talentos nos recuerda que debemos multiplicar las habilidades que Dios nos dio; y la mejor manera de hacerlo es compartiendo los conocimientos aprendidos.

¿Ganar, un trabajo colaborativo?

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Para lograr cualquier meta que nos hemos propuesto es necesario entender que para ganar muchas veces se necesita la ayuda de otros, ya que aunque quizás se pueda llegar solo a la cima, es más eficaz cuando se llega con la ayuda de otros.

Aunque sea un deporte o concurso en el que se participe de manera singular, siempre hay un entrenador detrás compartiendo su conocimiento y la mejor estrategia; así como una madre dispuesta a festejar tus logros por más pequeños que sean.

Por eso es importante avanzar con la mirada puesta en el cielo y con los pies en la tierra, recordando que nuestra principal meta es alcanzar la santidad.

El verdadero "campeonato" empieza hoy

El Mundial terminó, pero la vida continúa. Hoy nos toca volver a nuestra rutina diaria, a nuestros propios "partidos" personales: madrugar, cuidar a la familia, volver a intentar aquel proyecto que fracasó. Y cuando la victoria llegue, saber ganar e inspirar a otros.