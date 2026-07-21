¿Por qué la Virgen María es tan joven en sus apariciones?

En sus apariciones, la Virgen María se presenta como una mujer muy joven. ¿Por qué? Porque vive en el Cielo con los humildes, que ocupan los primeros puestos

Dios es Dios, el Cielo es el Cielo. Por lo general, estas tautologías se emplean para resaltar la enorme distancia, la enorme diferencia, que existe entre Dios y nosotros, entre el Reino celestial y la tierra; en otras palabras, para expresar la trascendencia de Dios y de su reino, incluyendo a la Santísima Virgen María, que tiene un lugar privilegiado.

Jesús da un ejemplo de la trascendencia del Reino

En lo que respecta al Reino de los Cielos, los Evangelios recogen unas palabras de Jesús que ponen de manifiesto la inconmensurable grandeza de dicho Reino. Al hablar de Juan el Bautista, Jesús afirma:

"En verdad os digo que, entre los hijos de las mujeres, no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista; y, sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él" (Mt 11, 11).

¡Qué afirmación tan sorprendente! Pero ¿no nos dice esto, por sí solo, que el Reino subvierte todas las medidas humanas con las que juzgamos a nuestros semejantes?

En el mundo de Dios prevalecen criterios que no son los nuestros. En términos más generales, si el más pequeño del Reino es más grande que Juan el Bautista, eso significa que la gracia de Cristo es capaz de elevar al último de los hombres por encima de la santidad más deslumbrante a la que los hombres pueden llegar por sus propios esfuerzos.

El Cielo no solo supera infinitamente a la tierra, sino que, sobre todo, es de otra naturaleza, del mismo modo que Dios es diferente de nosotros.

¡Una joven, reina del universo!

Nada pone más de manifiesto esta diferencia entre el Cielo y la tierra que el aspecto con el que la Virgen María se presenta a los videntes durante sus apariciones reconocidas por la Iglesia. De hecho, los videntes describen a una mujer joven, casi una niña, de estatura más bien baja. Pero, sobre todo, lo más llamativo es la edad de la Aparición. La Virgen siempre se presenta muy joven.

Así pues, la reina del universo es una joven de estatura modesta. ¡La que reina sobre los ángeles tiene el aspecto de una niña! La reina de los profetas, aquella a quien Dios admite en su consejo, a quien Él revela los acontecimientos futuros que afectan al porvenir de nuestro mundo (en 1917, profetizó en Fátima la Segunda Guerra Mundial y sus terribles consecuencias), ¡esta mujer tiene una estatura física que no guarda proporción alguna con su poder y su papel en la historia del universo!

¡Y qué decir de su edad! ¿Cómo? ¿Es a esta joven a quien Dios ha confiado la maternidad espiritual de los hombres, supeditada, por supuesto, a la realeza celestial de su Hijo? ¿Está una parte de nuestro destino eterno en manos de esta niña? ¿Cómo puede recaer una responsabilidad semejante en una persona de aspecto tan juvenil?

Así, la mirada de esta joven desentrañaría los secretos de la historia —no por una clarividencia propia de ella, sino porque Dios la introduce en el consejo de su Providencia! Esto es lo que desinflaría los globos de la seriedad de todos los académicos, filósofos y demás pronosticadores que pontifican doctamente sobre el curso de la historia.

El universo está en manos de los humildes

El ejemplo de la realeza de la Virgen María nos permite palpar de cerca la trascendencia del mundo divino con respecto al nuestro. No es que María sea una diosa: es una criatura como nosotros. Pero en el mundo divino en el que vive desde su Asunción, el poder puede combinarse con la juventud. Dios no es como nosotros y su Reino no es como los reinos terrenales.

En los Cielos, son los pequeños, los humildes y los de corazón puro quienes reinan. La apariencia de la Virgen María en sus apariciones es la demostración física de esta verdad evangélica. Como diría el abad Michel Guérin, párroco de Pontmain, el mismo día de la aparición de la Virgen en este pueblo de Mayenne, el 17 de enero de 1871:

"Si solo los niños pueden ver (la aparición), es porque son más dignos de ella que nosotros".

La elección de lo pequeño

¡Sin duda, Dios no funciona como nosotros! A la mujer más poderosa del universo le complace aparecer ante los niños en lugar de ante personas respetables o de reputación bien consolidada. ¡Como si las grandezas humanas se hubieran subvertido por completo y ahora fuera la pequeñez la que decidiera los asuntos verdaderamente importantes!

Esta es una de las enseñanzas que podemos extraer de las apariciones marianas y de la forma en que la Virgen se muestra a los niños que ha elegido para transmitir sus mensajes.