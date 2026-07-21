León XIV: “¿Debería la especie humana seguir poblando la Tierra?”

"¿Debería la especie humana seguir poblando la Tierra?" Esta es la pregunta radical que plantea León XIV, quien examina críticamente la convergencia entre la "cibernética" y el "armamento global" en un prefacio publicado el 21 de julio de 2026. El texto contiene referencias inusuales para un autor papal: el Papa cita al músico estadounidense Bob Dylan y al oficial ruso Stanislav Petrov.

La Editorial Vaticana publicó una antología con diferentes discursos de León XIV sobre la paz. Titulada "Desarmados y desarmando: la paz es un don", la obra incluye un nuevo prefacio del Papa

La Editorial Vaticana publicó el martes una antología en italiano con diversos discursos de León XIV sobre la paz. Titulada "Desarmados y desarmando: la paz es un don", la obra incluye un nuevo prefacio del Papa en el que lamenta un mundo donde "no menos de 103 estados están involucrados de una u otra forma en conflictos armados".

El Papa espera que la verdad "prevalezca" frente a la lógica beligerante, afirmando en particular que "no son las armas nucleares las que traen la paz, sino el desarme". Ante la carrera armamentística, que le parece "aterradora", cita al cantautor Bob Dylan dirigiéndose a la bomba atómica: "Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula" (Go Away You Bomb, 1963).

En nombre de la Iglesia, León XIV planteó una pregunta crucial: "¿Debería la especie humana seguir poblando la Tierra?". Añadió: "La combinación de la cibernética y el rearme global nos lleva a considerar seriamente esta cuestión".

Citando a Pío XI, el pontífice peruano-estadounidense cree, sin embargo, que en estos tiempos "difíciles", "nadie puede permitirse la mediocridad". Cita como ejemplos al congoleño Floribert Bwana Chui, asesinado en 2007 por resistirse a un intento de soborno, al exalcalde de Florencia, Giorgio La Pira, y a la activista católica estadounidense Dorothy Day. Pero para el Papa, la paz también está encarnada en "héroes anónimos que siguieron su conciencia".

La conciencia humana de Stanislav Petrov

En este sentido, el sucesor de Pedro se refirió a la historia del oficial soviético Stanislav Petrov (1939-2017), quien el 26 de septiembre de 1983 ayudó a "evitar una posible guerra nuclear mundial". Cuando el radar del búnker cerca de Moscú, donde Petrov estaba de guardia, detectó el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética, el oficial, "desobedeciendo órdenes, decidió no informar sobre este supuesto ataque". Esto fue "una decisión consciente, sabiendo que este simple acto podría haber causado millones de muertes", enfatizó el Papa.

La historia dará la razón a Stanislav Petrov, pues, según recuerda León XIV, se trató de un error en el sistema de seguimiento por satélite soviético. Denunciando el espectro de un mundo "espantoso" donde las máquinas "decidirían bombardear a personas indefensas", el pontífice afirma que "la conciencia de un hombre puede valer más que el mundo entero".