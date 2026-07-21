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León XIV: “¿Debería la especie humana seguir poblando la Tierra?”

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 21/07/26
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La Editorial Vaticana publicó una antología con diferentes discursos de León XIV sobre la paz. Titulada "Desarmados y desarmando: la paz es un don", la obra incluye un nuevo prefacio del Papa

"¿Debería la especie humana seguir poblando la Tierra?" Esta es la pregunta radical que plantea León XIV, quien examina críticamente la convergencia entre la "cibernética" y el "armamento global" en un prefacio publicado el 21 de julio de 2026. El texto contiene referencias inusuales para un autor papal: el Papa cita al músico estadounidense Bob Dylan y al oficial ruso Stanislav Petrov.

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Tags:
discursospapa leon xivpaz
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