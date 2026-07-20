(VIDEO) ¿Qué hace un Papa cuando está de vacaciones?

Aunque disminuyen las audiencias y la agenda pública, el descanso de un Papa nunca significa desconectarse de su misión. Entre la oración, la lectura, el deporte y algunos encuentros con los fieles, las vacaciones también forman parte de su ministerio.

Cuando pensamos en el Papa, es fácil imaginar una agenda repleta de audiencias, celebraciones litúrgicas y reuniones diplomáticas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el sucesor de san Pedro también toma vacaciones?

La respuesta es sí. Sin embargo, no se parecen a las de la mayoría de las personas. Para un pontífice, el descanso no significa dejar de ser pastor de la Iglesia, sino cambiar el ritmo para renovar las fuerzas físicas y espirituales. León XIV lo está mostrando estos días al recuperar una antigua tradición papal: pasar parte del verano en Castel Gandolfo, una residencia rodeada de naturaleza donde el silencio y la oración tienen un lugar privilegiado.