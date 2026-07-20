(VIDEO) ¿Qué hace un Papa cuando está de vacaciones?

Cuando pensamos en el Papa, es fácil imaginar una agenda repleta de audiencias, celebraciones litúrgicas y reuniones diplomáticas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el sucesor de san Pedro también toma vacaciones?
La respuesta es sí. Sin embargo, no se parecen a las de la mayoría de las personas. Para un pontífice, el descanso no significa dejar de ser pastor de la Iglesia, sino cambiar el ritmo para renovar las fuerzas físicas y espirituales. León XIV lo está mostrando estos días al recuperar una antigua tradición papal: pasar parte del verano en Castel Gandolfo, una residencia rodeada de naturaleza donde el silencio y la oración tienen un lugar privilegiado.
Aunque disminuyen las audiencias y la agenda pública, el descanso de un Papa nunca significa desconectarse de su misión. Entre la oración, la lectura, el deporte y algunos encuentros con los fieles, las vacaciones también forman parte de su ministerio.
Cuando pensamos en el Papa, es fácil imaginar una agenda repleta de audiencias, celebraciones litúrgicas y reuniones diplomáticas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el sucesor de san Pedro también toma vacaciones?
Cuando pensamos en el Papa, es fácil imaginar una agenda repleta de audiencias, celebraciones litúrgicas y reuniones diplomáticas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el sucesor de san Pedro también toma vacaciones?