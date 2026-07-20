Tolkien comenzó a escribir su obra maestra… mientras estaba de vacaciones

Los niños jugaban en charcas rocosas llenas de agua durante la marea baja, mientras su padre comenzaba a escribir la que se convertiría en la novela más leída del siglo XX

Los detalles de esta historia son tan específicos que parecen demasiado buenos para ser verdad, y así suelen sonar las mejores biografías. La familia Tolkien pasaba sus vacaciones de verano en Sidmouth, en la costa de Devon. Fue allí, entre las ensenadas rocosas junto al mar, donde se gestó la historia del libro que finalmente vendió más de 150 millones de ejemplares y fue elegido como la mejor novela del siglo XX en innumerables encuestas de lectores.

La familia Tolkien había pasado años de vacaciones en el suroeste de Inglaterra. Los primeros veranos los pasaban en Lyme Regis, en la costa de Dorset, donde se alojaban en el Hotel Three Cups, en Broad Street. Les acompañaba el padre Francis Morgan, a quien Tolkien describió más tarde como "más que un padre", y añadió: "De él aprendí por primera vez la misericordia y el perdón".

En Lyme, el joven Tolkien visitó el Museo Philpot, donde contempló huesos de dinosaurios fosilizados. Los recordó para siempre como "dragones petrificados". Los biógrafos señalan que las ilustraciones de El Silmarillion, creadas durante sus vacaciones en Lyme Regis en 1927 y 1928, se inspiraron en el paisaje costero del Jurásico. Las colinas onduladas, los nombres de lugares de sonoridad misteriosa y los acantilados repletos de fósiles se convirtieron en una fuente de inspiración directa para el paisaje de la Tierra Media.

La fe que moldeó la obra de Tolkien no fue un mero elemento secundario de su vida. Fue católico practicante durante toda su vida. Se convirtió al catolicismo a los ocho años, cuando su madre, Mabel, se alzó en contra de la fuerte oposición familiar. Cuatro años después, ella falleció, devastada, entre otras cosas, por la pobreza, consecuencia de su conversión: sus parientes protestantes le retiraron el apoyo económico. Tolkien jamás olvidó el precio que ella pagó por ello.

En una de sus cartas, escrita ya de adulto, confesó estar agradecido por haber sido criado "en una fe que me nutrió y me enseñó todo lo que sé", y añadió que se lo debía a su madre, "que perseveró en su conversión y murió joven, en gran parte debido a la pobreza que de ella se derivó".

Asistía a misa diariamente siempre que podía, se confesaba con regularidad y rezaba el rosario. En una carta a su hijo Michael, escribió: "Lo más grande que uno puede amar en la tierra es el Santísimo Sacramento". Durante un viaje a Italia con su hija, describió una profunda sensación de haber alcanzado "el corazón del cristianismo", confesando: "Sentí un extraordinario renacimiento de la vida y el amor cristiano, especialmente en las capillas del Santísimo Sacramento".

No se trataba de una piedad privada separada de su obra. Al contrario, todo lo que escribió surgió de ella.

Tolkien insistía en que El Señor de los Anillos no era una alegoría. Le disgustaba esta forma literaria y se irritaba cuando los lectores intentaban vincular a sus personajes con figuras o ideas teológicas específicas. Sin embargo, en una carta a su amigo jesuita, el padre Robert Murray, escribió algo que consideraba obvio:

"El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra profundamente religiosa y católica; inconscientemente al principio, pero conscientemente durante el proceso de edición. Por eso no incluí, o eliminé, casi toda referencia a algo que se pareciera a 'religión', sectas o prácticas religiosas en este mundo imaginario. El elemento religioso se integró en la propia historia y su simbolismo".

La palabra clave aquí es "por supuesto". La fe no fue impuesta a esta historia desde fuera. Estuvo presente desde el principio, porque residía en el propio autor. El concepto de "subcreación" de Tolkien —la creencia de que la creatividad humana participa de la obra creadora de Dios y que el escritor refleja la imagen del Creador Divino— fue fundamental para su comprensión de la creatividad. La Tierra Media no era una evasión de la realidad. Era un mundo creado por un hombre convencido de que el mundo real también era una historia con un Autor amoroso, y que deseaba crear algo que, aunque fuera en pequeña medida, reflejara la esencia de esa historia más amplia.

Tras la guerra, una vez alcanzada la fama, los Tolkien pasaban sus vacaciones en el Hotel Miramar de Bournemouth. Ronald siempre ocupaba la habitación 37 y Edith la 39; ambas con vistas al mar y orientadas al sur. Por aquel entonces, empezaron a llegar admiradores a su casa de Oxford, lo que le causaba gran incomodidad. Le costaba adaptarse a la fama. Era, ante todo, un erudito, un filólogo y un católico.

Escribió un relato que, según recordaba él mismo, comenzaba con una frase escrita en una página en blanco al final del examen de un alumno: "En cierto agujero en el suelo vivía un hobbit".