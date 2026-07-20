¿Por qué se celebra al profeta Elías el 20 de julio?

Tanto los carmelitas como los cristianos orientales celebran la vida del profeta Elías, un santo del Antiguo Testamento, el 20 de julio

Los miembros de la Orden del Carmelo, así como muchos cristianos orientales, celebran al profeta Elías el 20 de julio. Se trata de una festividad que rinde homenaje a la vida del profeta del Antiguo Testamento y a su ascendencia ardiente al cielo.

Elías es venerado como santo tanto por los carmelitas como por los cristianos orientales, que reconocen su extraordinaria santidad y su fidelidad a Dios. Aunque vivió antes de la Encarnación de Jesucristo, sigue siendo considerado un modelo para todos los cristianos.

Los santos del Antiguo Testamento

La Enciclopedia Católica explica:

"Un texto redactado entre 1247 y 1274 afirma en términos generales que 'desde los tiempos de Elías y Elías, los santos padres de la Antigua y la Nueva Dispensación habitaron en el Monte Carmelo, y que sus sucesores, tras la Encarnación, construyeron allí una capilla en honor a Nuestra Señora, razón por la cual fueron llamados en las bulas papales 'Frailes de la Santísima María del Monte Carmelo'".

Algunos llegan incluso a afirmar que los descendientes espirituales de Elías se encontraban entre los primeros seguidores de Jesús, habiendo sido bautizados el día de Pentecostés.

Los cristianos orientales de tradición bizantina han compartido una veneración similar hacia Elías, considerándolo el "Santo y Glorioso Profeta Elías". Muchos líderes de Oriente construyeron iglesias en honor a Elías, como la iglesia de San Elías en Kiev y la iglesia del Profeta Elías en Tesalónica, Grecia.

Una conmemoración antigua

El 20 de julio es una conmemoración antigua, aunque resulta difícil precisar los detalles exactos relacionados con este día. Es posible que se haya elegido esta fecha por estar fuera del periodo de Cuaresma y Pascua, y se considera generalmente como la fecha en la que Elías ascendió al cielo en un carro de fuego (véase 2 Reyes 2, 1-18).