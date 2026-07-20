Los legendarios iconos marianos de Malta, un legado de fe

Ya se trate de una imagen atribuida al pincel de san Lucas o de un icono que acompañaba a un Gran Maestre en la batalla, las representaciones marianas de Malta dan testimonio de dos milenios de devoción

Situada en la encrucijada de Europa, el norte de África y Oriente Medio, en el corazón del Mare Nostrum, Malta ha servido históricamente como punto de encuentro y crisol de civilizaciones, culturas y tradiciones mediterráneas; de hecho, es una de sus cunas. Desde griegos y romanos hasta normandos y moros, muchas potencias codiciaron este estratégico archipiélago, pero es la resiliencia del pueblo maltés la que, en última instancia, ha moldeado su paisaje cultural y su patrimonio. Hoy en día, las tradiciones cristianas de Malta reflejan su pasado y presente multicultural, ofreciendo a los visitantes una visión de la universalidad del mensaje cristiano, así como de la profunda fe que impregna el archipiélago.

El archipiélago de María

Los relatos bíblicos son escasos en detalles sobre la apariencia física de los personajes. La Biblia no describe los rasgos de figuras como Moisés o David; incluso en el Nuevo Testamento, la información sobre la apariencia de Jesús o los apóstoles es escasa. Por lo tanto, los artistas recurrieron a las convenciones de su época para representar a estas figuras, incluida María, la madre de Jesús. Según la tradición, Lucas, autor de uno de los Evangelios, fue también un pintor excepcional que creó el primer retrato de María. Las Iglesias orientales lo veneran como el iconógrafo original, a quien se le atribuye el primer icono de la Virgen María.

Lucas también acompañó a Pablo en sus viajes por el Mediterráneo. En el año 60, Pablo naufragó frente a la costa noroeste de Malta y pasó allí el invierno. Lucas relata este episodio en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, describiendo la excepcional bondad que los isleños mostraron hacia Pablo y sus compañeros, y cómo Pablo sanó al padre de Publio, así como a muchos otros.

Desde entonces, los malteses se encuentran entre los católicos más devotos del mundo. Con dos milenios de tradición cristiana ininterrumpida y un rico patrimonio, no sorprende que el archipiélago cuente con más de una iglesia por kilómetro cuadrado. Algunas de ellas albergan iconos e imágenes marianas excepcionales, independientemente de si fueron pintadas por Lucas o no. Si bien los historiadores han refutado esta atribución, lo esencial es que estas imágenes milagrosas dan testimonio de una de las tradiciones marianas más antiguas del Mediterráneo. Aquí presentamos una colección de iconos e imágenes marianas legendarias y milagrosas de Malta.

Representaciones marianas en el santuario de Nuestra Señora de Mellieħa

Una foto del Santuario Mariano Nacional de Mellieha, tomada durante una peregrinación de Mariae Melitensis | Cortesía de XirCammini Courtesy of XirCammini

Según la tradición, la imagen que da título al santuario mariano nacional de Malta fue pintada directamente sobre la roca por san Lucas en el año 60, a su llegada a Malta con san Pablo. Análisis recientes de historiadores del arte indican que la versión actual del icono data de los siglos XII o XIII y presenta características típicas de la iconografía bizantina. La Virgen María aparece representada como una figura majestuosa, vestida de púrpura real y mirando directamente al espectador. Una flor en su frente simboliza su virginidad, mientras que su dedo señala al Niño Jesús como fuente de salvación. Esta composición, conocida como "Hodegetria" —"La que muestra el camino"—, era característica de los iconos marianos bizantinos de los siglos XI y XII.

El icono ha atraído a peregrinos de todo el mundo, incluido el Papa Juan Pablo II, quien oró ante él en 1990. Junto con otros veinte santuarios marianos, el Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa forma parte de la Red Mariana Europea. Es probable que la práctica cristiana en este lugar sea anterior al icono del siglo XIII: la tradición confirma que en el año 409 d. C., varios obispos católicos consagraron la gruta como iglesia, una época cercana al Concilio de Éfeso en el año 431, en el que la Virgen María fue universalmente reconocida como Theotokos (Madre de Dios). Los recientes trabajos de restauración indican que el icono actual no es la primera representación de la Virgen en este lugar sagrado.

Marinella Bandini | ALETEIA

Una gruta subterránea forma parte del complejo del Santuario Nacional de Mellieħa. La capilla fue excavada en la dura piedra caliza en 1644 por Mario de Vasi, un devoto siciliano de la Virgen María y visitante frecuente del santuario. También encargó una estatua blanca de la Virgen con el Niño Jesús en su brazo izquierdo, que se colocó en la parte posterior de la capilla.

A lo largo de los años, miles de peregrinos han visitado la capilla subterránea y rezado ante la Virgen, atribuyéndole numerosas intervenciones milagrosas. Los sucesos ocurridos en 1887, 1888 y 1948 son particularmente famosos: en varias ocasiones, grupos de fieles reunidos en oración presenciaron cómo la estatua blanca de la Virgen movía repetidamente su mano derecha para persignarse. Los archivos del santuario contienen trece documentos jurados que relatan estos sucesos con detalle.

Santuario de Nuestra Señora de Ta'Pinu (Santuario Mariano Nacional, Gozo)

El santuario nacional de Madonna Ta' Pinu (Gozo), dedicado a la Asunción de María Alex Buttigieg for the Madonna Ta' Pinu National Shrine

El santuario mariano de Ta' Pinu en Gozo es un lugar excepcional, no solo por su arquitectura serena y majestuosa, sino especialmente por los sucesos milagrosos asociados a él. Originalmente una sencilla capilla dedicada a la Asunción, recibió el nombre de "Ta' Pinu" en referencia a Pinu Gauci, procurador de la iglesia en 1598. La capilla se hizo famosa en 1883 cuando Karmni Grima, una mujer piadosa de Għarb, escuchó una voz misteriosa que la llamaba tres veces. Guiada hasta la capilla, recibió instrucciones para rezar tres Ave Marías. Guardó el secreto durante dos años antes de contárselo a Franġisk Portelli, quien también había experimentado un encuentro divino similar. La curación milagrosa de la madre de Portelli contribuyó aún más a realzar la reputación de la capilla.

Marinella Bandini | ALETEIA

La imagen de Nuestra Señora de Ta' Pinu, elemento central de estos acontecimientos, representa a la Virgen María irradiando serenidad y compasión. Los peregrinos acuden en masa al santuario, como lo demuestran las numerosas ofrendas votivas que adornan sus muros. Conocido como "la Iglesia de los Milagros", el santuario es un verdadero faro de fe donde los fieles buscan consuelo, sanación y bendiciones. La imagen de Nuestra Señora de Ta' Pinu, prominentemente expuesta en la capilla original detrás del altar mayor, sigue siendo el centro de la oración y la devoción.

La Virgen de san Lucas en la Catedral Metropolitana de Mdina

Shutterstock I Cristian M Balate

El icono de la Virgen y el Niño, que se conserva en la Catedral Metropolitana de San Pablo, en Mdina, antigua capital de Malta, se atribuyó en su día a san Lucas. Los historiadores del arte coinciden ahora en que data de finales de la Edad Media. Su presencia en la catedral está documentada al menos desde 1588. Este icono desempeñó un papel fundamental para los fieles locales; se llevaba anualmente en la procesión que se celebraba en Mdina en acción de gracias por la victoria del Gran Sitio. En 1604, el obispo Gargallo lo colocó en el altar mayor de la catedral, cubriéndolo con una placa de plata que solo dejaba ver los rostros de la Virgen María y el Niño Jesús.

Courtesy of the Mdina Metropolitan Cathedral | Photo by Joe P. Borg

Mdina fue fundada como Maleth por los fenicios en el siglo VIII a. C., y posteriormente rebautizada como Melitae por los romanos. La tradición cuenta que la catedral se construyó en el mismo lugar donde el gobernador romano Publio se encontró con san Pablo justo después de su naufragio (Hechos 28); de hecho, los arqueólogos han desenterrado restos romanos en la cripta.

La actual catedral barroca, construida entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, sustituyó a la anterior, que resultó gravemente dañada por un terremoto en 1693. Este preciado icono conserva un lugar de honor en la nueva catedral, colocado en el altar de la Capilla del Santísimo Sacramento, donde permanece desde entonces. En 1898, el papa León XIII autorizó la coronación oficial de la Virgen de San Lucas.

Iconos marianos de la Iglesia greco-católica

Iconostas (mampara de iconos), con iconos que representan a Cristo, a la Madre de Dios, a San Juan el Bautista y a San Nicolás. Iconos y tallas en madera de Grigorij Maltzev. Arquitectura de O. Diacono. Finales de la década de 1940 Paul Parker on behalf of the Malta Tourism Authority

El icono de Nuestra Señora de Damasco (Damaskinì, conocido como Damaxxen en Malta), que data del siglo XI, y el de Nuestra Señora de la Misericordia (Eleimonitria), del siglo XIII, fueron traídos a Malta por refugiados cristianos que huían de Rodas tras las invasiones islámicas. Estos iconos encontraron refugio en la iglesia greco-católica bizantina de Nuestra Señora de Damasco. Ambos presentan una paleta de colores típica de los iconos sirios —dorado y púrpura oscuro— y representan a la Virgen María mirando directamente al espectador mientras sostiene al Niño Jesús en su brazo izquierdo, según la tradición bizantina.

Courtesy of the Greek-Catholic Church in Malta

Cuando los turcos sitiaron Rodas en 1522, los dos iconos fueron puestos a salvo en la iglesia de San Demetrio, situada dentro de las murallas de la ciudad. Los Caballeros de san Juan y el pueblo maltés tenían estos iconos en alta estima. El Gran Maestre Jean Parisot de La Valette les profesaba una profunda devoción y rezaba con regularidad ante el icono de Damasco, especialmente durante el Gran Sitio de 1565. Una vez levantado el asedio, La Valette rezó ante el icono y ofreció su sombrero y su espada en señal de gratitud. Estos objetos se conservan aún en el Museo Parroquial de Birgu. En 1580 se terminó de construir una iglesia greco-católica en La Valeta; en 1587, el icono de Damasco fue trasladado solemnemente de Vittoriosa a su nueva ubicación en La Valeta.

Los iconos de la Virgen de Filerme y la Virgen Caraffa en la Concatedral de San Juan.

La Concatedral de San Juan en La Valeta alberga la Capilla de Nuestra Señora de Filermo, también conocida como Panagia Filevremou, la Santísima Virgen de Filermo o la Virgen Negra de Malta. Esta capilla fue construida específicamente para albergar el icono de Nuestra Señora de Filermo, traído a Malta por la Orden de San Juan tras su expulsión de Rodas. Los Caballeros habían venerado este icono desde su llegada a Rodas en 1307 y lo consideraban milagroso. Durante la ocupación napoleónica de Malta en 1798, Panagia Filevremou siguió al Gran Maestre Hompesch al exilio.

Hoy, la Capilla del Santísimo Sacramento alberga otro icono glorioso: la Virgen Caraffa, revestida de plata, que se lleva en procesión cada año el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Tras la partida de la Virgen de Filermo en 1798, la Virgen Caraffa fue trasladada a la Capilla de la Virgen de Filermo. El icono de Filermo pasó entonces a manos del zar Pablo I de Rusia; durante la Revolución Rusa de 1917, fue sacado de Rusia y entregado a la zarina María Fiódorovna, y luego, tras diversas peripecias, confiado al rey Alejandro de Yugoslavia. Actualmente se conserva en el Museo Nacional de Montenegro.

El icono de Nuestra Señora de las Victorias en la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias.

En La Valeta, la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias alberga un icono bizantino de origen desconocido. La tradición cuenta que el Gran Maestre Alof de Wignacourt (1601-1622) donó este icono a la iglesia. Presenta un rostro delicadamente pintado sobre cobre y una fina riza (cubierta) de plata cincelada. Erigida en 1567 como gesto de agradecimiento a la Virgen María por su ayuda durante el Gran Sitio de 1565, la iglesia se construyó en el mismo lugar donde se colocó la primera piedra de La Valeta el 28 de marzo de 1566; inicialmente sirvió como primer lugar de culto para los Caballeros de San Juan. El Gran Maestre de La Valeta, quien financió la construcción del edificio, fue enterrado allí originalmente, antes de que sus restos fueran trasladados a la cripta de la actual Concatedral de San Juan. En 1716, el artista maltés Alessio Erardi adornó las bóvedas con magníficas escenas de la vida de la Santísima Virgen María.

Cortesía de la Fundación Din l-Art Helwa

Icono de Nuestra Señora del Monte Carmelo en la Basílica de La Valeta

La devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo es muy querida por los habitantes de las islas maltesas. En el corazón de esta tradición se encuentra una singular pintura que representa a la Virgen María entregando el escapulario marrón a San Simón Stock mientras consuela a las almas del purgatorio. La imagen subraya el mensaje teológico de que Jesús concede sus gracias a través de su Madre, resaltando así el papel intercesor de María. La pintura también representa a Santa Ágata, mártir del siglo III y patrona de las islas maltesas. Traída de Sicilia, esta obra es parte integral de la tradición carmelita en Malta.

Photo by Fr. Victor Paul Farrugia O. Carm.

Los carmelitas llegaron de Sicilia en 1418 y construyeron su primera iglesia en La Valeta en 1586. Este edificio se convirtió en el principal santuario mariano tras ser reconstruido como una basílica monumental después de su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial.

Coronada por el Capítulo Vaticano en 1881 —convirtiéndose así en la primera imagen de las islas maltesas en recibir tal honor—, la obra representa a la Virgen María sentada en un trono real con el Niño Jesús. La imagen está rodeada de un rico simbolismo: el trono de María evoca la nube de la visión de Elías, mientras que la luna creciente a sus pies la presenta como la Nueva Mujer del Apocalipsis. Dos ángeles la coronan, ilustrando su condición de Reina del Cielo y de la Tierra.

El tríptico de Nuestra Señora de los Milagros de Lija

En el pueblo de Lija se alza un antiguo santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de los Milagros. La iglesia actual, construida en 1664, no es la que dio origen a la devoción; se encuentra a unos cien metros del emplazamiento de la antigua capilla. Esta última albergaba un tríptico de estilo siciliano, pintado sobre madera y atribuido al artista siciliano del siglo XIII Corso di Buono. La obra representa a la Virgen María sentada en un trono, con el Niño Jesús en su regazo.

Durante la construcción de la nueva iglesia, el Gran Maestre Nicola Cotoner encargó al renombrado artista barroco Mattia Preti la creación del actual retablo mayor, añadiendo la figura del Arcángel Rafael en memoria de su hermano Rafael, recientemente fallecido.

Martin Dimech on behalf of the Malta Tourism Authority

Este tríptico está asociado a un acontecimiento milagroso que reforzó la devoción ya existente a la Virgen. El 20 de febrero de 1743, mientras encendía una lámpara ante la santa imagen, el sacristán notó que el rostro de la Virgen brillaba con más intensidad de lo habitual. Al observarla más de cerca, vio grandes gotas, parecidas al agua, que corrían desde la frente de la Virgen hasta sus mejillas y pecho. Tras una larga deliberación, las autoridades eclesiásticas concluyeron que se trataba de sudor humano. Al día siguiente, Malta fue azotada por un devastador terremoto; sin embargo, ningún edificio se derrumbó ni hubo víctimas mortales. El papa Pío VI concedió indulgencia plenaria a los fieles que visitaran la obra en las fiestas de la Asunción y la Inmaculada Concepción, mediante un decreto promulgado desde la Basílica de Santa María la Mayor en Roma el 7 de julio de 1788.

Marija Bambina de Senglea

Tras la victoria en el Gran Sitio, Senglea recibió el título de Città Invicta —la Ciudad Invicta—. Los habitantes de Senglea erigieron una iglesia en honor a la Natividad de la Virgen y Nuestra Señora de la Victoria para conmemorar su intervención; este edificio es ahora la basílica parroquial y santuario mariano de la ciudad. La estatua titular es una escultura verdaderamente única: una delicada figura, casi en miniatura, de madera pintada que data de 1618. Debido a su pequeño tamaño, esta estatua ha recibido el nombre de Maria Bambina —la Niña María—.

Courtesy of the Senglea Parish Basilica | Photo by Joe Borg

Según manuscritos antiguos conservados en los archivos parroquiales, la Niña fue hallada flotando entre los restos de un galeón hundido frente a una de las islas dálmatas. El capitán de una galera austriaca recuperó la estatua en alta mar y decidió donarla a una iglesia en la primera tierra cristiana a la que llegó. Siendo Malta su siguiente destino, la estatua fue entregada a la iglesia parroquial de Senglea, a petición de dos de sus pasajeros, oriundos de esa localidad.

En los archivos parroquiales se registran acontecimientos extraordinarios relacionados con esta estatua. En 1718, la efigie mariana fue llevada en peregrinación penitencial tras una larga y devastadora sequía; al regresar la procesión a Senglea, comenzó un aguacero torrencial. En 1813, una mortal epidemia de peste asoló Malta: el cabildo de Senglea hizo un solemne voto de que, si la ciudad se salvaba, organizaría tres procesiones votivas anuales a perpetuidad. Gracias a la protección divina y a la intercesión de la Virgen María, Senglea se salvó, y este voto se ha cumplido desde entonces. El acontecimiento más significativo tuvo lugar el 8 de septiembre de 1943, día de la Natividad de María, cuando el arcipreste de Senglea se enteró de la rendición incondicional de Italia ante los Aliados, mientras la procesión que portaba la estatua titular recorría las calles bombardeadas de la ciudad.

Una tradición viva

Estas veneradas imágenes marianas, consideradas milagrosas por los fieles, dan testimonio de la profunda devoción mariana de las islas. Atestiguan una tradición antigua y arraigada que sigue inspirando y atrayendo a peregrinos de todo el mundo. A través de estas imágenes sagradas, el legado perdurable de la veneración mariana en Malta y su significado histórico se conservan de forma brillante, ofreciendo un poderoso testimonio de la universalidad y la fuerza perdurable del mensaje cristiano.