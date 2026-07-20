León XIV rezó en privado ante la tumba de San Benito en Monte Cassino

Durante sus vacaciones, León XIV realizó una visita privada a la Abadía de Monte Cassino el 20 de julio de 2026, según un telegrama enviado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Pasó la mañana en el monasterio italiano , donde oró ante la tumba de san Benito de Nursia, fundador de la orden religiosa benedictina.

León XIV visitó la Abadía de Monte Cassino, la más antigua de Italia, para orar ante la tumba del patrono de Europa, san Benito de Nursia

Photos provided by the Holy See Press Office

El Papa León XIV, que se encuentra en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo del 5 al 27 de julio, pasó la mañana del lunes en la Abadía de Monte Cassino. Situada a aproximadamente una hora y media en coche de la residencia de verano del Papa, esta abadía es la más antigua de Italia, a pesar de haber sido reconstruida por completo tras su destrucción en 1944 por las tropas aliadas.

Fundada por san Benito de Nursia en el siglo VI, alberga los restos del fundador de la orden benedictina. El pontífice estadounidense oró ante su tumba. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, le pidió a este santo "la paz en las regiones del mundo asoladas por el derramamiento de sangre y los conflictos".

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Durante esta visita, el Papa se reunió con la comunidad benedictina que reside allí. Tras almorzar con ellos, regresó a su residencia en Castel Gandolfo.

Habían transcurrido 17 años desde que un papa visitara este monasterio. En aquella ocasión, Benedicto XVI realizó una visita pastoral a esta abadía en la región sur del Lacio.