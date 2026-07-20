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León XIV rezó en privado ante la tumba de San Benito en Monte Cassino

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Photos provided by the Holy See Press Office

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I.Media - publicado el 20/07/26
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León XIV visitó la Abadía de Monte Cassino, la más antigua de Italia, para orar ante la tumba del patrono de Europa, san Benito de Nursia

Durante sus vacaciones, León XIV realizó una visita privada a la Abadía de Monte Cassino el 20 de julio de 2026, según un telegrama enviado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Pasó la mañana en el monasterio italiano, donde oró ante la tumba de san Benito de Nursia, fundador de la orden religiosa benedictina.

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Tags:
abadiapapa leon xivsan Benito
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