León XIV nos revela los caminos que conducen a Dios

"La música, el arte y la belleza son herramientas que nos ayudan a contemplar, en un impulso hacia Dios, lo que es, sin duda, una de las facetas más bellas del ser humano", declaró León XIV al término de un concierto ofrecido en su honor en Castel Gandolfo la noche del 18 de julio

"La música permite adentrarse en 'lo que Dios quiso para la creación, es decir, la belleza'", declaró León XIV al término de un concierto ofrecido en su honor en Castel Gandolfo la noche del 18 de julio. Y añadió:

"Vivimos en un mundo en el que falta la belleza. Hay tantos problemas: guerras, conflictos, odio, violencia, desempleo y muchas otras cosas más. Tener la oportunidad de reunirnos en un contexto como este es realmente un inmenso regalo, porque nos recuerda que hay algo más allá de todo eso. Y que los hombres y las mujeres, cuando queremos, todos juntos, podemos hacer resplandecer esa belleza que, de corazón a corazón, nos ayuda a ver y a levantar la mirada hacia el cielo".

Un concierto único

Este concierto, celebrado en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo —residencia secundaria de los papas, donde León XIV se aloja desde el 5 de julio—, reunió a varias decenas de músicos. Durante algo más de una hora, interpretaron diversas piezas de los compositores italianos Niccolò Paganini y Vincenzo Bellini. Entre el público, el jefe de la Iglesia católica estuvo acompañado por representantes de las autoridades religiosas, militares y civiles de la región de los Castelli Romani.

Al tomar la palabra al término de la representación, el pontífice comenzó dando las gracias a los artistas que le habían "conmovido profundamente", así como a la diócesis de Albano —donde se encuentra la residencia de Castel Gandolfo— que había organizado y ofrecido este concierto al Papa. Este momento ha permitido adentrarnos "en lo que Dios quiso para la creación, es decir, la belleza", afirmó con entusiasmo.

"La música, el arte y la belleza son herramientas que nos ayudan a contemplar, en un impulso hacia Dios, lo que es verdaderamente una de las facetas más bellas del ser humano", explicó además el Papa, reflexionando así sobre el valor de la música y el arte como herramientas capaces de elevar la mirada del hombre más allá de las dificultades del presente, señalando en la belleza una experiencia que conduce a Dios y devuelve la esperanza.

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