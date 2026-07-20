Ferran Torres puso su fe en el centro de su triunfo

Ferran Torres, autor del gol que le dio la victoria a España en el Mundial, atribuyó el triunfo a la fe. El delantero español, que siempre lleva consigo su cruz y una imagen de la Virgen María, declaró tras el partido que, gracias a Dios, España encontró la fuerza para no rendirse jamás

El dominio de España finalmente tuvo su recompensa. Tras anular a Argentina durante todo el partido, sin conceder ni una sola ocasión clara de gol, La Roja logró la victoria en los tiempos extras el domingo 19 de julio, durante la final del Mundial. Al comienzo del segundo tiempo extra, Ferran Torres marcó el gol decisivo contra los vigentes campeones del mundo de Lionel Messi, asegurando el título mundial para España. "Mi gol pertenece a 47 millones de personas. Teníamos que ganar por nuestra nación", declaró el delantero tras el partido. Y añadió con humildad: "Gracias a Dios, que siempre me da la fuerza para seguir adelante". Una referencia a su fe que no es en absoluto insignificante.

A pocos días de la final, Ferran Torres confesó que la religión católica ocupaba un lugar esencial en su vida. "Tengo una cruz y una imagen de la Virgen María. En definitiva, creo que es un apoyo muy valioso. Mi fe me da mucha fuerza; es algo muy importante para mí", explicó en un vídeo publicado el 9 de julio por la Real Federación Española de Fútbol, ​​en la víspera del partido de cuartos de final contra Bélgica.

Gestos del mundial que hablan de Dios