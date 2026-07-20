Ángelus: Dios “no es una figura poderosa que se impone por la fuerza”

El 19 de julio de 2026, durante el rezo del Ángelus, el Papa León XIV invitó a los cristianos a tomar conciencia de la "pequeñitud" de Dios. Desde el pórtico del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde se encontraba desde el 5 de julio para un periodo de descanso, lamentó que la imagen de un "Dios fuerte y poderoso" moldee "nuestra forma de ser cristianos". Tras esta oración, hizo un llamamiento a la paz en los "diversos países" afectados por la "guerra y la violencia".

Durante el rezo del ángelus, desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV invitó a los fieles a tomar conciencia de que Dios favorece la pequeñez

Tras retirarse a Castel Gandolfo, a unos treinta kilómetros de Roma, para disfrutar de un merecido descanso estival, León XIV rezó el tradicional Ángelus con lugareños y turistas. Posteriormente, dio un paseo en carrito de golf por la Piazza della Libertà, donde se encuentra el Palacio Apostólico.

Antes de la oración, el Papa hizo referencia a tres parábolas del Evangelio de Mateo: la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura en la harina. Subrayó que "Jesús nos advierte contra la tentación de ver a Dios como una figura poderosa, que se impone por la fuerza, que ocupa espacio para dominar, que llega triunfante".

Según el líder de la Iglesia Católica, "Dios favorece la pequeñez". Esto es una "señal de su amor discreto" que "nos deja libres para aceptarlo o rechazarlo".

A través de estas parábolas, Jesús dice “algo importante sobre cómo actúa Dios en nuestras vidas y en la historia”, explicó el papa número 267. “A veces esperamos algo espectacular” y nos gustaría ver a Dios intervenir “desde arriba” para eliminar el mal, reconoció León XIV.

Esta imagen de un "Dios fuerte y poderoso" lamentablemente moldea "nuestra manera de ser cristianos y de ser Iglesia", continuó el pontífice estadounidense. Los cristianos deben mantener "una mirada capaz de captar el bien que germina incluso en la oscuridad del mal, sin juzgar todo de inmediato", exhortó. Según él, Dios "viene como la más pequeña de las semillas" y, por lo tanto, requiere paciencia para reconocerlo en "la sencillez de la vida cotidiana".

León XIV animaba a los cristianos a adoptar también este "estilo de Dios". Por lo tanto, no debían "oponerse precipitadamente con juicios arrogantes" ni "imponerse por la fuerza".