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Ángelus: Dios “no es una figura poderosa que se impone por la fuerza”

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 20/07/26
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Durante el rezo del ángelus, desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV invitó a los fieles a tomar conciencia de que Dios favorece la pequeñez

El 19 de julio de 2026, durante el rezo del Ángelus, el Papa León XIV invitó a los cristianos a tomar conciencia de la "pequeñitud" de Dios. Desde el pórtico del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde se encontraba desde el 5 de julio para un periodo de descanso, lamentó que la imagen de un "Dios fuerte y poderoso" moldee "nuestra forma de ser cristianos". Tras esta oración, hizo un llamamiento a la paz en los "diversos países" afectados por la "guerra y la violencia".

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Tags:
angeluscastelgandolfopapa leon xiv
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