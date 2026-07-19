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(VIDEO) San Elías: el santo que descubrió cómo escuchar a Dios

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Guillermo Arévalo - publicado el 19/07/26
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Esta es una época que nos va ganando por la prisa, las pantallas y las preocupaciones. La vida del profeta Elías recuerda que la voz de Dios suele escucharse cuando el corazón aprende a hacer silencio

Vivimos rodeados de ruido. El despertador suena antes de que amanezca, el teléfono no deja de enviar notificaciones, las redes sociales compiten por nuestra atención y las preocupaciones ocupan incluso los momentos de descanso. En medio de ese ritmo acelerado, muchos creyentes se hacen una pregunta sencilla: ¿cómo escuchar a Dios? La respuesta podría encontrarse en la experiencia de un profeta cuya memoria litúrgica la Iglesia celebra cada 20 de julio: san Elías.

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