¿Cuándo se fijó en 80 años la edad máxima para votar como cardenal?

Las edades de jubilación eclesiástica y los límites de edad para votar de los cardenales, heredados en su mayoría de Pablo VI, no fueron legislados antes del Concilio Vaticano II

De vez en cuando, los medios de comunicación de la Iglesia —entre ellos Aleteia— señalan que un cardenal ha superado la edad límite para votar en un cónclave al cumplir 80 años. Si bien la mayoría estamos tan acostumbrados al límite de edad para votar que no le damos mayor importancia, podríamos preguntarnos: ¿Desde cuándo existe esta norma y qué papa la estableció?

Antes del Concilio Vaticano II, no existía una legislación generalizada sobre el límite de edad para que los cardenales pudieran votar en un cónclave. Sin embargo, poco después, el Papa Pablo VI señaló que la edad avanzada puede afectar la aptitud de una persona para desempeñar funciones tan importantes.

El cargo de cardenal conlleva "responsabilidades particularmente graves y delicadas" tanto al servicio del Santo Padre como de la Iglesia Universal cuando la Sede Apostólica está vacante. Por ello, en 1970, Pablo VI consideró que "el bien superior de la Iglesia" exigía que tuviera en cuenta la situación de los cardenales ancianos. Decidió decretar una serie de normas relativas a la jubilación y los límites de edad de los cardenales, como ya se había hecho para los sacerdotes y obispos.

Límites de edad para los cardenales

En el documento resultante, Ingravescentem aetatem, el Pontífice declaró que los cardenales debían presentar su renuncia a los cargos al frente de los dicasterios romanos (que el Papa podía aceptar o rechazar) a la edad de 75 años.

También indicó que, al cumplir 80 años, los cardenales pierden el derecho a voto en un cónclave (y, por lo tanto, a participar en él). Además, dejan de ser miembros de los dicasterios y de cualquier otro órgano permanente de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano.

Cabe destacar que, a diferencia de la jubilación, estas dos disposiciones relativas a la edad para los cardenales son automáticas y no requieren la aceptación formal del papa.

Sin embargo, los cardenales de 80 años o más siguen perteneciendo al Colegio Cardenalicio. Por lo tanto, pueden participar en las congregaciones generales que se celebran antes de un cónclave y en los consistorios.

Algunos de los procesos y detalles de estas reglas han sufrido cambios en la legislación posterior: el Código de Derecho Canónico de 1983, el Universi Dominici Gregis de 1996, el Praedicate Evangelium de 2022 , las actualizaciones de las Reglas de Personal de la Curia Romana especificadas por el Papa León XIV… No obstante, lo esencial —las edades mencionadas— ha permanecido igual.

La diferencia más importante para los cardenales es que ahora pueden votar en el cónclave siempre y cuando no hayan cumplido 80 años antes de la muerte del papa (en lugar de antes del cónclave en sí).

¿Y qué pasa con los obispos y los sacerdotes?

Obviamente, los límites de edad para votar en el cónclave no se aplican a obispos ni sacerdotes. Sin embargo, estos sí tienen ciertas normas relacionadas con la edad. La carta apostólica Ecclesiae Sanctae del Papa Pablo VI de 1966 especificaba que los obispos diocesanos, coadjutores y auxiliares debían presentar su renuncia al cumplir 75 años. Al igual que con la renuncia de un cardenal, el Papa tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. A menudo, la jubilación simplemente se pospone. Esto también se aplica a los cardenales en lo que respecta a su función al frente de una diócesis, si la tienen. Estas normas fueron posteriormente confirmadas para la Iglesia Latina por el Código de Derecho Canónico de 1983.

En noviembre de 2025, el Papa León XIII indicó que es bueno que a los obispos se les permita jubilarse a los 75 años. Dijo: "Es bueno respetar la regla de los 75 años para la conclusión del servicio de los Ordinarios en las diócesis y, solo en el caso de los Cardenales, se puede considerar una continuación del ministerio, posiblemente por otros dos años".

También se solicita a los párrocos (aunque no es obligatorio) que presenten su renuncia a los 75 años, pero a su obispo diocesano (no al papa), quien tiene la libertad de aceptarla o no.

Esta renuncia se refiere a su cargo como cabeza de diócesis o parroquia. No significa que, si se acepta su renuncia, no puedan continuar desempeñando otros ministerios. Los obispos y párrocos jubilados a menudo siguen participando en un ministerio activo muy valioso, desempeñando funciones de apoyo, según su salud y energía.

Iglesias orientales

Las Iglesias orientales sui iuris tienen su propia legislación, principalmente el Código de Cánones para las Iglesias Orientales. Sin embargo, las normas son, en líneas generales, similares. Solo los patriarcas y los arzobispos mayores están exentos de la obligación de presentar su renuncia a los 75 años.

También están exentos de una norma que afecta a otros obispos orientales: el límite de edad de 80 años para tener derecho a voto en el Sínodo de Obispos de las iglesias patriarcales y arzobispales. Estos órganos votan para elegir a los patriarcas y a los candidatos para las sedes episcopales vacantes.

Estas normas posteriores al Concilio Vaticano II reconocen la necesidad de tener en cuenta las dolencias y la fragilidad propias de la edad. En la actualidad, gracias a la medicina moderna, es de esperar que muchos cardenales superen los 80 años, aunque con distintos grados de salud.